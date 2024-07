İsrail saldırısından yaralı kurtulan gazeteci Christina Assi, olimpiyat meşalesi taşıdı

İsrail’in 13 Ekim’de Reuters muhabiri İssam Abdullah’ın öldüğü saldırıda yaralanan Agence France-Presse’in (AFP) Lübnanlı fotomuhabiri Christina Assi olimpiyat meşalesi taşıdı.

Söz konusu saldırıda ağır yaralanan ve sağ bacağının bir kısmı kesilen Assi tekerli sandalyede korteje katıldı. Assi’yi aynı saldırıda yaralanan AFP kameramanı Dylan Collins itti.

AFP’s @Christina_assi and @collinsdyl carrying the Olympic Flame in France to pay tribute to those who have fallen while doing their job as journalists. #Olympics @AFP pic.twitter.com/bgIFwJYG23