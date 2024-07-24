İsrail saldırısından yaralı kurtulan gazeteci Christina Assi, olimpiyat meşalesi taşıdı

İsrail’in 13 Ekim’de Reuters muhabiri İssam Abdullah’ın öldüğü saldırıda yaralanan Agence France-Presse’in (AFP) Lübnanlı fotomuhabiri Christina Assi olimpiyat meşalesi taşıdı.

Söz konusu saldırıda ağır yaralanan ve sağ bacağının bir kısmı kesilen Assi tekerli sandalyede korteje katıldı. Assi’yi aynı saldırıda yaralanan AFP kameramanı Dylan Collins itti.

Reuters, muhabiri İssam Abdullah’ın İsrail ateşiyle öldürüldüğünü kanıtladı

AFP’s @Christina_assi and @collinsdyl carrying the Olympic Flame in France to pay tribute to those who have fallen while doing their job as journalists. #Olympics @AFP pic.twitter.com/bgIFwJYG23 — Stephanie Youssef (@stephanie_ysf) July 21, 2024

Meslektaşları ile seyirciler, görevini yaparken yaralanan iki gazeteciyi alkışladı. Gazze ve Lübnan'da yaralanan ve hayatını kaybeden meslektaşlarının anısına olimpiyat meşalesini taşıdığını söyleyen Assi, gözyaşlarını tutmakta zorlandı.

Assi, "Keşke Issam da burada olup bunu görebilseydi. Ve keşke bugün burada olanlar, iki roketle vurulduğumuz için olmasaydı" dedi. Ayrıca, "Keşke yürüyebiliyorken ve sağlığım yerindeyken gazetecileri bu şekilde onurlandırabilseydim" ifadelerini kullandı.

Collins ise "Bu, adalet hakkında konuşmaya devam etmek ve 13 Ekim'deki saldırının bir savaş suçu olarak araştırılması gerektiğini vurgulamak için bir fırsat" dedi.

Gazetecileri Koruma Komitesi’nin (CPJ) verilerine göre 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail, çoğunluğu Gazze’de olmak üzere en az 105 gazeteciyi öldürdü. Bu, şu ana kadar dünya üzerinde gazeteciler için en ölümcül dönem.

Gazze’de savaş: Gazeteciler için tarihin en ölümcül dönemi

(HA)