İsrail saldırısı gölgesinde ailelerin sevinç gösterileri

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası ve ateşkes anlaşmasının ikinci gününde Hamas’ın üç İsrailli rehineyi özgür bırakması sonrası İsrail 90 Filistinli rehineyi özgür bıraktı.

Hamas’ın özgür bıraktığı üç İsrailli rehinenin İsrail’e giriş yaptıktan sonra sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüğü ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hamas'ın özgür bıraktığı üç İsraillli esir Tel Aviv'e girerken / Fotoğraf: AA

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da, İsrail'in takas yoluyla serbest bıraktığı Filistinli rehineler dün gece yerel saatle 01:00 sularında otobüslerle Ramallah’taki Ofer Askeri Cezaevinden ayrıldı.

Bundan önce ise İsrail ordusu, rehine tutulan yakınlarını bekleyen Filistinlilere gözyaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla saldırdı.

Rehineleri bekleyen aileler ve yakınlar saatler boyunca soğukta bekletildi. İsrail askeri cipleri, bölgedeki Filistinlileri alandan uzaklaştırmaya çalıştı.

AA’nın haberine göre saatler yerel saatle 01.00'e doğru gelirken çok sayıda İsrail askeri cipi ve iş makinaları, Beytunya beldesine baskın düzenledi. Ancak İsrail güçlerinin tüm engellemelerine rağmen Ramallah’ta bekleyen sevinçli kalabalıklar yakınlarının Beytunya kasabasına varışlarını kutladı.

Ailelelerine kavuşan Filistinli esirlerin sevinç gösterileri / Fotoğraf: AA

Serbest bırakılanlar arasında, İsrail'in Gazze'deki operasyonunun “acımasızlığını” eleştiren bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklanan 24 yaşındaki Shatha Jarabaa da vardı. Guardian'a yaptığı açıklamada Jarabaa “Çok mutluyum! Tanrı'ya şükür dışarıdayım. Hapishanede bana çok kötü davrandılar. Korkunçtu.” dedi.

Jarabaa’yı babası 63 yaşındaki Nawaf Jarabaa karşıladı. Baba Jarabaa “Mutluyum ama çok mutlu değilim. Kızım sadece fikirlerini ifade ettiği için tutuklandı. Beni en çok rahatsız eden şey, insanların İsraillilerin bize karşı sadece 7 Ekim'den bu yana böyle davrandığını düşünmesi, ama gerçek şu ki bu hep böyleydi. dedi.

İsrail ordusunun engellemelerine rağmen Batı Şeria'da Filistinliler rehine yakınlarının özgür bırakılmasını coşkuyla kutladı / Fotoğraf: AA

İsrail’in serbest bıraktığı rehinelerden 17 yaşındaki Aseel Shadeh’ın babası Osama Shadeh şunları söyledi:

Kızım 7 Kasım 2024'te Gazze'de Filistinli çocukların öldürülmesini protesto ederken tutuklandı. Tutuklanırken Filistin bayrağı sallıyordu. İsrail askerleri onu ayağından vurdu ve kelepçeledi. Onu askerleri bıçaklamaya çalışmakla suçladılar. Şu anda serbest bırakılıyor olması İsrail'in kızımın yanlış bir şey yapmadığını bildiği anlamına geliyor. Yine de reşit olmayan bir çocuğu bir yıldan fazla bir süre hapiste tuttular.

İsrail ordusundan rehine yakınlarına tehdit

Guardian, Doğu Kudüs'te en az dört rehinenin evine baskın düzenleyen İsrail güvenlik güçlerinin Filistin'le ilgili bayrak ve sembollere el koyduğu ve askerlerin rehin yakınlarını medyaya konuşmamaları konusunda “açıkça uyardığını” bildirdi.

İsrail Cezaevi Servisi Cuma günü yaptığı açıklamada, anlaşma kapsamında serbest bırakılan Filistinli rehinelerin ailelerinin “sevinç gösterilerini” önlemek için tedbirler alacağını söylemişti.

Ateşkes anlaşmasının 42 günden oluşan ilk turunda, yaklaşık 1,900 Filistinli karşılığında 33 İsrailli esirin iade edilmesi bekleniyor.

DOHA’DA İSRAİL-HAMAS MÜZAKERELERİ İsrail ile Hamas arasında esir takası ve ateşkes anlaşması sağlanmak üzere

Hamas ve İsrail, Gazze'de çatışmanın durması ve esir takası için anlaşmaya vardı

(EC)