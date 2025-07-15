ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 15 Temmuz 2025 21:35
 ~ Son Güncelleme: 15 Temmuz 2025 23:19
3 dk Okuma

ŞAM GÜÇLERİ SÜVEYDA'DA

İsrail saldırısı altındaki Suriye birlikleri Süveyda'da katliam yaptı

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) Suriye birliklerini, girdiklerini Dürzi kenti Süveyda'da sivilleri infaz etmekle suçluyor. SOHR'nin haberine göre Şam güçleri bir misafirhanede dört Dürzi sivili ve şehrin kuzeyinde üç kardeşi annelerinin gözü önünde infaz etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İsrail saldırısı altındaki Suriye birlikleri Süveyda'da katliam yaptı
Şam güçlerinin girdiği Süveyda'da karışıklık, çatışma ve infazlar sürüyor/Fotoğraf: ZDF

Suriye yetkilileri, salı günü, Dürzileri korumak gerekçesiyle İsrail'in hükümet güçlerine saldırılar düzenlediğini iddia ettiği Süveyda'da sivil Dürzileri keyfi olarak infaz etmekle suçlanıyor.

Şam, Dürzi savaşçılar ve Bedevi aşiretleri arasında süren ve 100'ü aşkın insanın ölümüne yol açan çatışmaların ardından bölgeye asker sevk etmişti.

Suriye Savunma Bakanı'nın günün erken saatlerinde hükümet güçlerinin girdiği Süveyda'da ateşkes ilan etmesinin hemen ardından İsrail saldırılarını başlattı.

Şam, İsrail saldırılarını kınayarak "topraklarını ve halkını savunmanın meşru hakkı olduğunu" söyledi.

Suriye BM'yi İsrail'i kınamaya çağırdı

CNN Türk ve Hürriyet ABD Temsilcisi  Yunus Paksoy'un X hesabından paylaştığı resmi açıklamasında Suriye "Birleşmiş Milletler’i, BM Güvenlik Konseyi’ni ve uluslararası toplumu, bu saldırıya karşı hukuki ve insani sorumluluklarını yerine getirmeye; saldırının açık, net ve etkili bir şekilde kınanmasına çağır[dı]."

Şam güçlerinin infazları

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ise salı günü yaptığı açıklamada, Suriye hükümet güçleri ve destekçilerinin Süveyda ve çevresinde 19 Dürzi'yi öldürdüğünü söyledi.

SOHR'nin açıklamasına göre, "Suriye Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına bağlı güçler, Süveyda kentinde Rıdvan ailesinin konukevine baskın düzenledikten sonra 12 sivili sahada infaz etti."

Gözlemciye göre, hükümete bağlı silahlı örgütler Süveyda ilindeki bir başka misafirhanede dört Dürzi sivili ve kentin kuzeyinde de üç kardeşi annelerinin önünde infaz etti.

Çoğu Dürzi dini lider, hükümetin kentte konuşlanmasını desteklediğini açıklamış olsa da en az bir ileri gelen daha önce "uluslararası koruma" talebinde bulunmuş ve silahlı direnişi savunmuştu.

İsrail kendisini Dürzilerin "koruyucusu" ilan etti

Dürzilerin bir bölümünün yaşadığı İsrail de, kendisini Dürzilerin savunucusu olarak sunmaya çaba göstermenin yanı sıra Suriye hükümetine, Şam'ın güneyinde güvenlik riski olarak gördüğü askeri güç konuşlandırmaması tavsiyelerinde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz, salı günü Dürzilere karşı kullanılmaya hazırlandığını söyledikleri "rejim güçleri ve silahlarına" yönelik saldırılar düzenlediklerini duyurdular.

İkili ortak açıklamalarında, "Suriye rejiminin [Dürzilere]  zarar vermesini önlemek ve Suriye sınırı[na] bitişik bölgenin silahsızlandırılmasını sağlamak üzere harekete geçiyoruz" dedi. Kısa süre sonra İsrail ordusu, bölgedeki askeri araçları vurmaya başladığını duyurdu. Suriye devlet medyası da saldırıları doğruladı.

Cumartesi günü Azerbaycan'a gönderdiği bir özel yetkilinin İsrail'in resmi temsilcisiyle ilk kez yüz yüze görüşme gerçekleştirdiği Suriye'nin İslamcı millitanların liderliğindeki hükümeti, salı günü "hain İsrail saldırganlığı"nı sert bi açıklamayla kınadı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, saldırılarda çok sayıda güvenlik görevlisinin yanı sıra "birkaç masum sivil"in de hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD özel temsilcisi alanda

İsrail ile yakın müttefik olan ve Suriye ile ilişkileri yeniden canlandırmaya çalışan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da, Süveyda'da dizginlerinden boşanan şiddeti "kaygı verici" olarak niteledi.

Barrack Washington'ın "Dürziler, Bedevi aşiretler, Suriye hükümeti ve İsrail güçleri için barışçıl ve kapsayıcı bir sonuç" peşinde olduğunu da sözlerine ekledi.

Şam'ın "tam ateşkes" ilanı

Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, salı öğlen saatleri öncesinde (TSİ 12:00) Süveyda kentinde yerel temsilcilerle yaptığı görüşmelerin ardından "tam ateşkes" ilan etti.

Kasra X'te paylaştığı gönderide, "Sadece ateş açanlara karşılık vereceğiz ve yasa dışı gruplardan gelecek saldırıları def etmekle ilgileneceğiz" dedi.

Katılımcılara yakın bir kaynak, Dürzi temsilcilerinin ateşkesin uygulanmasını görüşmek üzere kilit lider Şeyh Yusuf Cerbuh'un ikametgahında toplandığını söyledi.

SOHR'nin vediği bilgilere göre, son 48 saat içinde adam kaçırma ve misilleme saldırılarıyla başlayan şiddet olaylarında 130'u aşkın kişi hayatını kaybetti.

(AEK)

Haber Yeri
Suveyda
Dürziler İsrail şam Suriye abd
ilgili haberler
Suriye’nin güneyindeki çatışmalar hakkında neler biliyoruz?
15 Temmuz 2025
/haber/suriyenin-guneyindeki-catismalar-hakkinda-neler-biliyoruz-309483
SÜVEYDA'DA ÇATIŞMA SÜRÜYOR
İsrail, Dürzi milislerle çatışan Şam komutasındaki tanklara havadan saldırdı
15 Temmuz 2025
/haber/israil-durzi-milislerle-catisan-sam-komutasindaki-tanklara-havadan-saldirdi-309463
Suriye’nin güneyinde gergin bir hafta: Dürziler iki ateş arasında
5 Mayıs 2025
/haber/suriyenin-guneyinde-gergin-bir-hafta-durziler-iki-ates-arasinda-307126
İSRAİL'DEKİ DÜRZİLER SOKAĞA ÇIKTI
Şam'da Dürzilere yönelik saldırılar sürerken İsrail Suriye iç güvenlik güçlerini vurdu
30 Nisan 2025
/haber/sam-da-durzilere-yonelik-saldirilar-surerken-israil-suriye-ic-guvenlik-guclerini-vurdu-306997
Suriye’de Dürzi milisler ve yeni yönetim güçleri arasında şiddetli çatışmalar
30 Nisan 2025
/haber/suriyede-durzi-milisler-ve-yeni-yonetim-gucleri-arasinda-siddetli-catismalar-306994
VALİLİK BİNASINA SURİYE BAYRAĞI ÇEKİLDİ
Şam, Dürzilerle de anlaştı
11 Mart 2025
/haber/sam-durzilerle-de-anlasti-305342
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Suriye’nin güneyindeki çatışmalar hakkında neler biliyoruz?
15 Temmuz 2025
/haber/suriyenin-guneyindeki-catismalar-hakkinda-neler-biliyoruz-309483
SÜVEYDA'DA ÇATIŞMA SÜRÜYOR
İsrail, Dürzi milislerle çatışan Şam komutasındaki tanklara havadan saldırdı
15 Temmuz 2025
/haber/israil-durzi-milislerle-catisan-sam-komutasindaki-tanklara-havadan-saldirdi-309463
Suriye’nin güneyinde gergin bir hafta: Dürziler iki ateş arasında
5 Mayıs 2025
/haber/suriyenin-guneyinde-gergin-bir-hafta-durziler-iki-ates-arasinda-307126
İSRAİL'DEKİ DÜRZİLER SOKAĞA ÇIKTI
Şam'da Dürzilere yönelik saldırılar sürerken İsrail Suriye iç güvenlik güçlerini vurdu
30 Nisan 2025
/haber/sam-da-durzilere-yonelik-saldirilar-surerken-israil-suriye-ic-guvenlik-guclerini-vurdu-306997
Suriye’de Dürzi milisler ve yeni yönetim güçleri arasında şiddetli çatışmalar
30 Nisan 2025
/haber/suriyede-durzi-milisler-ve-yeni-yonetim-gucleri-arasinda-siddetli-catismalar-306994
VALİLİK BİNASINA SURİYE BAYRAĞI ÇEKİLDİ
Şam, Dürzilerle de anlaştı
11 Mart 2025
/haber/sam-durzilerle-de-anlasti-305342
Sayfa Başına Git