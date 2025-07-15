İsrail saldırısı altındaki Suriye birlikleri Süveyda'da katliam yaptı

Suriye yetkilileri, salı günü, Dürzileri korumak gerekçesiyle İsrail'in hükümet güçlerine saldırılar düzenlediğini iddia ettiği Süveyda'da sivil Dürzileri keyfi olarak infaz etmekle suçlanıyor.

Şam, Dürzi savaşçılar ve Bedevi aşiretleri arasında süren ve 100'ü aşkın insanın ölümüne yol açan çatışmaların ardından bölgeye asker sevk etmişti.

Suriye Savunma Bakanı'nın günün erken saatlerinde hükümet güçlerinin girdiği Süveyda'da ateşkes ilan etmesinin hemen ardından İsrail saldırılarını başlattı.

Şam, İsrail saldırılarını kınayarak "topraklarını ve halkını savunmanın meşru hakkı olduğunu" söyledi.

Suriye BM'yi İsrail'i kınamaya çağırdı

CNN Türk ve Hürriyet ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'un X hesabından paylaştığı resmi açıklamasında Suriye "Birleşmiş Milletler’i, BM Güvenlik Konseyi’ni ve uluslararası toplumu, bu saldırıya karşı hukuki ve insani sorumluluklarını yerine getirmeye; saldırının açık, net ve etkili bir şekilde kınanmasına çağır[dı]."



•Suriye Arap Cumhuriyeti, İsrail’in bu sabah güneydeki Suriye topraklarına karşı, insansız hava araçları ve savaş uçakları kullanarak gerçekleştirdiği hava saldırıları ve koordineli baskınları en sert ifadelerle kınamaktadır.



•Bu saldırılar, Suriye… — Yunus Paksoy (@yunuspaksoy) July 15, 2025

Şam güçlerinin infazları

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ise salı günü yaptığı açıklamada, Suriye hükümet güçleri ve destekçilerinin Süveyda ve çevresinde 19 Dürzi'yi öldürdüğünü söyledi.

SOHR'nin açıklamasına göre, "Suriye Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına bağlı güçler, Süveyda kentinde Rıdvan ailesinin konukevine baskın düzenledikten sonra 12 sivili sahada infaz etti."

Gözlemciye göre, hükümete bağlı silahlı örgütler Süveyda ilindeki bir başka misafirhanede dört Dürzi sivili ve kentin kuzeyinde de üç kardeşi annelerinin önünde infaz etti.

Çoğu Dürzi dini lider, hükümetin kentte konuşlanmasını desteklediğini açıklamış olsa da en az bir ileri gelen daha önce "uluslararası koruma" talebinde bulunmuş ve silahlı direnişi savunmuştu.

İsrail kendisini Dürzilerin "koruyucusu" ilan etti

Dürzilerin bir bölümünün yaşadığı İsrail de, kendisini Dürzilerin savunucusu olarak sunmaya çaba göstermenin yanı sıra Suriye hükümetine, Şam'ın güneyinde güvenlik riski olarak gördüğü askeri güç konuşlandırmaması tavsiyelerinde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz, salı günü Dürzilere karşı kullanılmaya hazırlandığını söyledikleri "rejim güçleri ve silahlarına" yönelik saldırılar düzenlediklerini duyurdular.

İkili ortak açıklamalarında, "Suriye rejiminin [Dürzilere] zarar vermesini önlemek ve Suriye sınırı[na] bitişik bölgenin silahsızlandırılmasını sağlamak üzere harekete geçiyoruz" dedi. Kısa süre sonra İsrail ordusu, bölgedeki askeri araçları vurmaya başladığını duyurdu. Suriye devlet medyası da saldırıları doğruladı.

Cumartesi günü Azerbaycan'a gönderdiği bir özel yetkilinin İsrail'in resmi temsilcisiyle ilk kez yüz yüze görüşme gerçekleştirdiği Suriye'nin İslamcı millitanların liderliğindeki hükümeti, salı günü "hain İsrail saldırganlığı"nı sert bi açıklamayla kınadı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, saldırılarda çok sayıda güvenlik görevlisinin yanı sıra "birkaç masum sivil"in de hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD özel temsilcisi alanda

İsrail ile yakın müttefik olan ve Suriye ile ilişkileri yeniden canlandırmaya çalışan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da, Süveyda'da dizginlerinden boşanan şiddeti "kaygı verici" olarak niteledi.

Barrack Washington'ın "Dürziler, Bedevi aşiretler, Suriye hükümeti ve İsrail güçleri için barışçıl ve kapsayıcı bir sonuç" peşinde olduğunu da sözlerine ekledi.

Şam'ın "tam ateşkes" ilanı

Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, salı öğlen saatleri öncesinde (TSİ 12:00) Süveyda kentinde yerel temsilcilerle yaptığı görüşmelerin ardından "tam ateşkes" ilan etti.

Kasra X'te paylaştığı gönderide, "Sadece ateş açanlara karşılık vereceğiz ve yasa dışı gruplardan gelecek saldırıları def etmekle ilgileneceğiz" dedi.

Katılımcılara yakın bir kaynak, Dürzi temsilcilerinin ateşkesin uygulanmasını görüşmek üzere kilit lider Şeyh Yusuf Cerbuh'un ikametgahında toplandığını söyledi.

SOHR'nin vediği bilgilere göre, son 48 saat içinde adam kaçırma ve misilleme saldırılarıyla başlayan şiddet olaylarında 130'u aşkın kişi hayatını kaybetti.

(AEK)