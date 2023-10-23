“İsrail saldırılarının başladığı günden beri Gazze’ye hiç yakıt girmedi”

Gazze’deki hükümet, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye hiç yakıt girişi olmadığını, sağlık sisteminin sürdürülebilirliği için acil yakıt tedariki gerektiğini duyurdu.

Gazze’deki hükümetten yapılan yazılı açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yakıt girişi olduğuna ilişkin haberler yalanlandı.

“Refah Sınır Kapısı kalıcı olarak açılmalı”

Refah Sınır Kapısı’ndan son iki günde giren insani yardım tırlarında hiç yakıt bulunmadığı vurgulanan açıklamada, Gazze'deki sağlık sisteminin sürdürülebilirliği için acil yakıta ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Hükümet bir diğer açıklamasında, “Gazze Şeridi'ndeki felaket niteliğinde olan insani durumu düzeltmek için Refah Sınır Kapısı'nın kalıcı olarak açılması çok acil ihtiyaç haline geldi” dedi.

Açıklamada, Gazze Şeridi’nde felaket niteliğindeki insani durumu bir nebze de olsa düzeltmek için başta yakıt olmak üzere insani yardımların, tıbbi malzemelerin ve gıda maddelerinin kente sürekli giriş yapmasına izin verilmesi gerektiği aktarıldı.

“Hastanelere bağış” çağrısı

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı dün, akaryakıt istasyonu sahiplerini ve elinde az miktar da olsa yakıt bulunanları, hastanelere bağış yapmaya çağırmıştı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) dün yapılan açıklamada da Kuruluşun Gazze Şeridi’nde 3 günlük yakıtının kaldığı, yakıt olmadan hastane ve fırınların çalışamayacağı, insani yardım yapılamayacağı duyurulmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Hastanelere acil yakıt ulaştırılmaması yaralılar için ciddi tehlike oluşturuyor

İsrail ordusu ise dünkü açıklamasında, Gazze Şeridi’ne yakıt verilmeyeceğini duyurdu.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)