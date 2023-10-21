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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 21 Ekim 2023 09:05
 ~ Son Güncelleme: 21 Ekim 2023 09:24
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İsrail saldırılarını eleştiren Fazıl Say'ın İsviçre konserleri iptal edildi

Dört konserinin iptal edilmesine tepki gösteren sanatçı Fazıl Say, "Ben Avrupa'da ifade özgürlüğüne güven duyulur, karanlık ve anlayışsızlık yaşanmaz diye bilirdim" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/21/israil-saldirilarini-elestiren-fazil-say-in-isvicre-konserleri-iptal-edildi.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştiren piyanist ve besteci Fazıl Say'ın İsviçre'de vereceği konserler iptal edildi.

X hesabından açıklama yapan sanatçı Say, "İsviçre'de, Migros firmasının konser organizasyonu biriminin yapacağı, planlanmış 4 konserimizde ben programdan çıkarıldım. Migros firması yetkilileri sebep olarak, İsrail Filistin gerilimi konusunda sosyal medyamda yansıttığım fikirlerimi gösterdi" dedi.

"Barıştan yana olmak zor zanaat"

"Barıştan yana olmak, zor zanaat" diyen Say, "Tüm yazdıklarım hiçbir değişiklik olmadan sosyal medyamda durmaktadır. Kendileri de bir açıklama yapacaktır. 23 Ekim Zürih, 24 Ekim Bern, 25 Ekim Cenevre ve 26 Ekim Luzern'deki konserlerde Birmingham Orkestrası ile beraber sahneye çıkmam bu karar sebebiyle mümkün olmayacak. Sanatseverlere iletmek istedim" ifadelerini kullandı.

Ortadoğu krizi sürecinde toplam 3 tweet ve bir de konuşma yaptığı videoyu yayınladığını belirten Say, açıklamasının devamında, "Ben barıştan yanayım. Tüm açıklamalarım da barış içindi. Ve her zaman iyiden, uzlaşıdan, güzel bir geleceğin beraber yaratılmasından yana oldum" dedi ve ekledi:

"Avrupa'da ifade özgürlüğüne güven duyulur diye bilirdim"

"İsrail'e 24 yıldır giden biriyim. Hepimiz gibi terör olaylarından üzüntü duydum. Bu dertli konuya, iki tarafı da anlamaya çalışan bir yaklaşımım olmuştur. Netanyahu'nun hiçbir geleceği olmayan savaş siyasetini, çok yanlış ve canice bulduğumu da yazdım. Ve son olarak; Erdoğan'ın bu konudaki yaklaşımını, her iki tarafa karşıda 'sağduyulu ve barışçıl' buldum, destekledim."

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"Tüm bunlardan rahatsızlık duyulmasını, hatta konser iptaline dönüşmesini tuhaf karşılamakla beraber, benim açımdan yapacak bir şey yok. Dinlenmediğimiz, sesimizin duyulmak istenmediği bir ortamdayız."

"Ben Avrupa'da ifade özgürlüğüne güven duyulur, karanlık ve anlayışsızlık yaşanmaz diye bilirdim. Bu rahatsız edici olay babında güvenim oldukça sarsıldı. Bunu belirtmek isterim. Her bireyin bir görüşü olmalıdır. Ve daha da mühimi; bu görüşler mesleki hayatımıza yansımamalıdır. Ben barıştan ve insanlıktan yanayım. Müziğimi de insanlara umut olmak için yapan biriyim. Saygılarımla."

(NT)

Filistin-İsrail Savaşı Fazıl Say
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