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Yayın Tarihi: 29 Eylül 2024 17:14
 ~ Son Güncelleme: 29 Eylül 2024 17:22
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İsrail saldırılarında yaklaşık 17 bin çocuk hayatını kaybetti

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda çocukların ağır bedeller ödediğini, uluslararası toplumu bu insanlık dramına karşı harekete geçmeye çağırdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, bir kadın yıkılmış bir binanın içinde kucağında bir çocukla yürürken görülüyor. Kadın, gri bir üst ve desenli bir etek giymiş, kucağındaki çocuk ise gri bir kapüşonlu kıyafetle korunmuş durumda. Kadının yüzü görünmüyor, ancak dikkatle yürüdüğü belli oluyor. Çevrede büyük bir yıkım var; yerler molozlarla dolu ve duvarlarda ağır hasarlar mevcut. Arka planda iki kadın daha yıkıntılar arasında hareket ediyor, biri bir metal parçasını tutuyor. Yerde bisiklet, kırık parçalar ve yıkık bir balkonun parçaları bulunuyor. Fotoğraf, savaşın yıkıcı etkilerini ve sivil halkın bu zorlu koşullarda hayatta kalma mücadelesini çarpıcı bir şekilde yansıtıyor.
Fotoğraf: Anadolu Ajansı (Arşiv)

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında 16 bin 859 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sevabite, bu ölümler arasında 7 Ekim sonrası dünyaya gelen 171 bebeğin de bulunduğunu ve henüz bir yaşını bile dolduramadan yaşamlarını yitirdiklerini vurguladı.

Sevabite, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de binlerce çocuğun yetim ya da öksüz kaldığını belirtti. Açıklamasına göre, saldırılar sonucunda 25 bin 973 çocuk ebeveynlerinden birini ya da her ikisini kaybetti. Bu çocuklardan 12 bin 633'ü kız, 13 bin 340'ı ise oğlan.

AA'nın geçtiği habere göre, Gazze Şeridi'nde gerçekleştirilen saldırılarda çocukların büyük oranda hedef alındığını ifade eden Sevabite, uluslararası kuruluşların da bu duruma dikkat çektiğini hatırlattı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), daha önce yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarının çocuklar üzerinde derin psikolojik izler bıraktığını ve çok sayıda çocuğun artık uyuyamaz ve çocukluklarını yaşayamaz hale geldiğini vurgulamıştı. Saldırıların devam etmesi halinde bu çocukların geleceklerinden endişe ediliyor.

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda çocukların ağır bedeller ödediğini, uluslararası toplumu bu insanlık dramına karşı harekete geçmeye çağırdı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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