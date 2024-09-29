İsrail saldırılarında yaklaşık 17 bin çocuk hayatını kaybetti

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında 16 bin 859 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sevabite, bu ölümler arasında 7 Ekim sonrası dünyaya gelen 171 bebeğin de bulunduğunu ve henüz bir yaşını bile dolduramadan yaşamlarını yitirdiklerini vurguladı.

Sevabite, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de binlerce çocuğun yetim ya da öksüz kaldığını belirtti. Açıklamasına göre, saldırılar sonucunda 25 bin 973 çocuk ebeveynlerinden birini ya da her ikisini kaybetti. Bu çocuklardan 12 bin 633'ü kız, 13 bin 340'ı ise oğlan.

AA'nın geçtiği habere göre, Gazze Şeridi'nde gerçekleştirilen saldırılarda çocukların büyük oranda hedef alındığını ifade eden Sevabite, uluslararası kuruluşların da bu duruma dikkat çektiğini hatırlattı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), daha önce yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarının çocuklar üzerinde derin psikolojik izler bıraktığını ve çok sayıda çocuğun artık uyuyamaz ve çocukluklarını yaşayamaz hale geldiğini vurgulamıştı. Saldırıların devam etmesi halinde bu çocukların geleceklerinden endişe ediliyor.

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda çocukların ağır bedeller ödediğini, uluslararası toplumu bu insanlık dramına karşı harekete geçmeye çağırdı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(EMK)