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Yayın Tarihi: 22 Kasım 2024 10:26
 ~ Son Güncelleme: 22 Kasım 2024 10:26
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İsrail saldırılarında son 12 saatte 112 Filistinli öldürüldü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite’nin açıklamasına göre ölen Filistinlilerden 64’ü kadın ve çocuk.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İsrail saldırılarında son 12 saatte 112 Filistinli öldürüldü
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne son 12 saatte düzenlediği saldırılarda 112 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada "İşgal ordusu son 12 saatte Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi yakınındaki yerleşim bölgesinde, Gazze kentinde, Gazze'nin orta bölgesinde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda ve Han Yunus'ta dört katliam gerçekleştirdi," dedi.

İsrail'in söz konusu saldırılarında ölenlerin sayısına ilişkin ise Sevabite "64'ü çocuk ve kadın 112 Filistinli şehit oldu, 22 kişi kayıp, 120'den fazla kişi de yaralandı," dedi.

Saldırılar

Sevabite, İsrail ordusunun, evleri yıkarak ve Filistinlileri yerinden etmeye zorlayarak, uluslararası hukuku ve insani hukuku açıkça ihlal ettiğini belirterek, İsrail'in özellikle Gazze'deki kalabalık sivil alanları hedef almaya devam ettiğini vurguladı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 56 Filistinli öldü, 104 bin 268 kişi yaralandı.

Enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu bildirilirken, Filistinlilerin sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. (TY)

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