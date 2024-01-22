İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 25 bin 295’e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 190 Filistinlinin daha İsrail saldırılarında öldürüldüğü, 340 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 25 bin 295'e, yaralı sayısının ise 63 bine yükseldiği ifade edildi.

Saldırılar sonucu oluşan yıkımdan dolayı çok sayıda kişinin hala enkaz altında olduğunu açıklayan Bakanlık, sivil savunma ve acil sağlık ekiplerinin bu kişilere ulaşmakta zorluk yaşadığını ekledi.

Sığınma merkezleri hedef alındı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun, Han Yunus'taki sığınma merkezlerine yaptığı saldırılara dair açıklama yaptı.

İsrail'in Han Yunus'taki 5 sığınma merkezinde 30 bin Filistinliyi hedef aldığı belirtilen açıklamada, İsrail'in bu merkezlerin güvenli olduğunu iddia edip insanları buraya sığınmaya davet ettiği, daha sonra da buralarda katliamlar gerçekleştirdiği ifade edildi.

İsrail'in, Aksa Üniversitesi, üniversite fakültesi, Halidiye Okulu, El-Mevasi Okulu ve Han Yunus Sanayi barınma merkezlerini doğrudan hedef alarak saldırılar düzenlediği aktarılan açıklamada, çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, sığınma merkezlerindeki insanlar başta olmak üzere Filistin halkına yönelik tüm suçların sorumluluğunun İsrail'e ait olduğuna vurgu yapılan açıklamada, dünyaya savaşın bitmesi için acil harekete geçme çağrısında bulunuldu.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)