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Yayın Tarihi: 23 Aralık 2023 17:40
 ~ Son Güncelleme: 23 Aralık 2023 17:47
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İsrail saldırılarında bir gazeteci daha yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde öldürdüğü gazetecilerin sayısı 99'a çıktı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsrail saldırılarında bir gazeteci daha yaşamını yitirdi

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail ordusunun bir gazeteciyi daha öldürdüğünü duyurdu.

AA’nın haberine göre; Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında Filistinli gazeteci Muhammed Halife'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Filistin basınında çıkan haberlerde de İsrail ordusunun, gazeteci Halife'nin Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki evini bombaladığı ve Halife ile birlikte ailesinden çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 99'a yükseldiği ifade edildi.

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(RT)

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