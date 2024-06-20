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Yayın Tarihi: 20 Haziran 2024 16:20
 ~ Son Güncelleme: 20 Haziran 2024 16:22
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İsrail saldırılarında 37 bin 431 Gazzeli hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 35 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiğini, 130 kişinin yaralandığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsrail saldırılarında 37 bin 431 Gazzeli hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 258 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 4 saldırı gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 35 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 130 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 431'e, yaralı sayısının 85 bin 653'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
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