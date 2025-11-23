İsrail saldırılarında 22 Filistinli hayatını kaybetti

İsrain'in çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 22 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Ölenler arasında kadın ve çocuklar da var.

AA'nın geçtiği habere göre Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, Gazze kentinin batısındaki El-Abbas Kavşağı’nda sivil bir araca düzenlenen saldırıda 5 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Görgü tanıkları, ölenlerden üçünün araç içinde, ikisinin ise yoldan geçen siviller olduğunu belirtti. Saldırıda çocukların da yaralandığı aktarıldı.

Aynı bölgede, Nasr Mahallesi'nde El-Hudari ailesine ait eve yapılan saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi. Gazze’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda El-Avde Hastanesi yakınında bir eve düzenlenen saldırıda 3 Filistinli öldü, 11 kişi yaralandı. Nusayrat’ın “2. Kamp” bölgesindeki bir diğer ev saldırısında ise aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti.

Deyr el-Belah’taki bir eve düzenlenen bombardımanda 2 Filistinli öldü; Bureyc Mülteci Kampı ve Cibaliya’daki saldırılarda ise 3 kişi yaralandı.

İsrail basını, Gazze’ye yönelik son saldırıların “Kiryat Gat’taki ABD üssü ile koordineli” gerçekleştiğini öne sürdü.

Ateşkes 11 Ekim’den bu yana 318 can aldı

Gazze’deki sağlık ve hükümet kaynaklarına göre, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim’den bu yana İsrail ordusunun saldırılarında en az 318 Filistinli öldü, 788 kişi yaralandı. İsrail’in ayrıca ateşkes kapsamında geri çekilmesi gereken “Sarı Hat” bölgesini genişlettiği belirtiliyor.

Refah'ta 11 Filistinli öldürüldü iddiası

İsrail ordusu, Gazze’nin güneyindeki Refah’ta son 24 saat içinde tünellerden çıktığını iddia ettiği 17 Filistinliden 11’inin öldürüldüğünü, 6 kişinin ise gözaltına alındığını savundu. Bu kişilerden bazılarının Kassam Tugayları üyesi olduğu ileri sürüldü.

Refah’taki Filistinliler, 10 Ekim’de devreye giren ateşkes sonrasında bölgede mahsur kalmış; İsrail, arabulucuların taleplerine rağmen söz konusu kişilerin güvenli şekilde çıkışına izin vermemişti.

Hamas: İsrail, ateşkesi baltalıyor

Hamas, yaptığı açıklamada, İsrail’in ateşkesi sistematik bir şekilde ihlal ettiğini ve saldırıları tırmandırdığını vurgulayarak, ABD yönetimi ile arabulucu ülkeleri “İsrail’i durdurmak için acil müdahaleye” çağırdı. Hamas, İsrail’in “ateşkesin sona erdiği yönündeki haberleri manipüle ettiğini” ve saldırılara gerekçe üretmeye çalıştığını belirtti.

İsrail’den karşı iddia: Hamas ateşkesi ihlal etti

İsrail Başbakanlık Ofisi ise Hamas’ın Sarı Hat bölgesinde İsrail askerlerine saldırdığını iddia ederek, buna karşılık Gazze’de Hamas’ın üst düzey 5 üyesinin hedef alındığını öne sürdü. Hamas, İsrail’in suçlamalarını reddederek söz konusu kişinin kimliğinin açıklanmasını talep etti.

Gazze hükümeti: 497 ateşkes ihlali, 342 ölü

Gazze Hükümeti, 10 Ekim’den bu yana İsrail’in ateşkesi 497 kez ihlal ettiğini; saldırılarda 342 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 875 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bu ihlallerin 142 doğrudan ateş açma, 228 kara-hava-topçu bombardımanı, 21 sızma girişimi ve 100 bina ile sivil yapının patlayıcılarla yıkılmasını içerdiği belirtildi.

Gazze’de insani kriz derinleşiyor

Ateşkes anlaşmasına göre İsrail’in Gazze’ye günlük 600 yardım tırının girişine izin vermesi gerekiyordu. Ancak yardım akışının hiçbir zaman bu seviyeye ulaşmadığı, saldırıların da aralıksız sürdüğü ifade ediliyor.

İsrail’in 8 Ekim 2023’te başlattığı savaş ve sonrasında devam eden saldırılarında toplam can kaybının 69 bini aştığı, yaralı sayısının ise 170 bini geçtiği bildiriliyor.

Ateşkes süreci

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim’de Mısır’da yürütülen müzakerelerde İsrail ve Hamas’ın ateşkes planının ilk aşaması üzerinde uzlaştığını duyurmuş; anlaşma 10 Ekim’de yürürlüğe girmişti. Buna rağmen İsrail ordusunun Gazze’de saldırılara aralıklarla devam ettiği belirtiliyor.

İsrail Filistinlilere idam cezası getirebilecek tasarıyı oyladı

İsrail ateşkesi ihlal etti: Gazze'de süreç nasıl ilerleyecek?

(EMK)