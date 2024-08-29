İsrail saldırılarında 212 BM çalışanı hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılardan etkilenen Birleşmiş Milletler (BM) çalışanlarına dair açıklama yaptı.

Açıklamada, BM kurumlarının, içlerinde 1,5 milyondan fazla yerinden edilmiş insan bulunmasına rağmen, İsrail'in saldırılarının başladığından bu yana yaklaşık 464 saldırıya maruz kaldığı, saldırılarda 212 BM çalışanının öldürüldüğü belirtildi.

Bu saldırılarda ayrıca 563'ten fazla Filistinlinin öldürüldüğü ve yaklaşık 1790 Filistinlinin de yaralandığı ifade edilen açıklamada, İsrail'in saldırıları nedeniyle 600 bin çocuğun okula gidemediğine işaret edildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki sağlık ve insani koşulların, yerinden edilmiş Filistinliler arasında bulaşıcı ve salgın hastalıkların yayılması nedeniyle “felaket durumda” olduğu vurgulandı.

“İsrail, bilgileri dahilindeki BM aracını vurdu”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail ordusunun dün gece Gazze'de BM'ye ait bir insani yardım aracını vurduğunu açıkladı.

Dujarric, günlük basın toplantısında, "İsrail Savunma Güçlerinin (IDF) dün akşam BM logosuyla açıkça belirtilmiş, bilgileri dahilindeki BM insani yardım konvoyunun bir aracına ön camı da hedef alarak 10 defa ateş açtığını belirtmek istiyorum" dedi.

"Neyse ki araçta bulunan iki personel zarar görmedi" diyen Dujarric, araçların zırhlı olmasının BM çalışanlarının hayatını kurtardığını belirterek zırhlı araçlara duyulan ihtiyaca dikkati çekti.

Dujarric, olayın İsrail ordusuyla BM arasındaki koordinasyonun çalışmadığını gösteren "en son olay" olduğunu, bu tür hadiselerin "bir daha yaşanmamasını sağlamak için" İsrail ordusuyla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Genel Sekreter Sözcüsü, saldırının kasıtlı yapılıp yapılmadığı sorusuna, "Bize ateş edenlerin zihniyetini değerlendirmemizin bir yolu yok. Bu özel konvoyun hareketinin İsrail yetkilileriyle koordineli olduğunu biliyoruz" karşılığını verdi.

Dujarric, olayın soruşturulması için İsrail tarafına baskı yapılıp yapılmayacağı konusunda ise "O tarafta hiçbir etkimiz yok" diye konuştu.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)