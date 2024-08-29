ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 29 Ağustos 2024 08:29
 ~ Son Güncelleme: 29 Ağustos 2024 08:31
2 dk Okuma

İsrail saldırılarında 212 BM çalışanı hayatını kaybetti

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, İsrail ordusunun Gazze'de, bilgileri dahilinde orada bulunan BM insani yardım aracını vurduğunu açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İsrail saldırılarında 212 BM çalışanı hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılardan etkilenen Birleşmiş Milletler (BM) çalışanlarına dair açıklama yaptı.

Açıklamada, BM kurumlarının, içlerinde 1,5 milyondan fazla yerinden edilmiş insan bulunmasına rağmen, İsrail'in saldırılarının başladığından bu yana yaklaşık 464 saldırıya maruz kaldığı, saldırılarda 212 BM çalışanının öldürüldüğü belirtildi.

Bu saldırılarda ayrıca 563'ten fazla Filistinlinin öldürüldüğü ve yaklaşık 1790 Filistinlinin de yaralandığı ifade edilen açıklamada, İsrail'in saldırıları nedeniyle 600 bin çocuğun okula gidemediğine işaret edildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki sağlık ve insani koşulların, yerinden edilmiş Filistinliler arasında bulaşıcı ve salgın hastalıkların yayılması nedeniyle “felaket durumda” olduğu vurgulandı.

“İsrail, bilgileri dahilindeki BM aracını vurdu”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail ordusunun dün gece Gazze'de BM'ye ait bir insani yardım aracını vurduğunu açıkladı.

Dujarric, günlük basın toplantısında, "İsrail Savunma Güçlerinin (IDF) dün akşam BM logosuyla açıkça belirtilmiş, bilgileri dahilindeki BM insani yardım konvoyunun bir aracına ön camı da hedef alarak 10 defa ateş açtığını belirtmek istiyorum" dedi.

"Neyse ki araçta bulunan iki personel zarar görmedi" diyen Dujarric, araçların zırhlı olmasının BM çalışanlarının hayatını kurtardığını belirterek zırhlı araçlara duyulan ihtiyaca dikkati çekti.

Dujarric, olayın İsrail ordusuyla BM arasındaki koordinasyonun çalışmadığını gösteren "en son olay" olduğunu, bu tür hadiselerin "bir daha yaşanmamasını sağlamak için" İsrail ordusuyla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Genel Sekreter Sözcüsü, saldırının kasıtlı yapılıp yapılmadığı sorusuna, "Bize ateş edenlerin zihniyetini değerlendirmemizin bir yolu yok. Bu özel konvoyun hareketinin İsrail yetkilileriyle koordineli olduğunu biliyoruz" karşılığını verdi.

Dujarric, olayın soruşturulması için İsrail tarafına baskı yapılıp yapılmayacağı konusunda ise "O tarafta hiçbir etkimiz yok" diye konuştu.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
ilgili haberler
BM, AB ve DSÖ: Gazze’de çocuk felci aşısı yapılması için insani ara verilmeli
28 Ağustos 2024
/haber/bm-ab-ve-dso-gazzede-cocuk-felci-asisi-yapilmasi-icin-insani-ara-verilmeli-299081
Gazze’de bir gazeteci daha öldürüldü
28 Ağustos 2024
/haber/gazzede-bir-gazeteci-daha-olduruldu-299053
Gazze’de 16 bin 589 çocuk hayatını kaybetti
27 Ağustos 2024
/haber/gazzede-16-bin-589-cocuk-hayatini-kaybetti-299029
İsrail, Gazze ve Han Yunus kentlerindeki su depolarının tamamını yok etti
27 Ağustos 2024
/haber/israil-gazze-ve-han-yunus-kentlerindeki-su-depolarinin-tamamini-yok-etti-299028
DSÖ ve BM’den Gazze’de çocuk felci için aşı çağrısı
23 Ağustos 2024
/haber/dso-ve-bmden-gazzede-cocuk-felci-icin-asi-cagrisi-298917
BM: Gazze’de bu ay 250 bin kişi yerinden edildi
23 Ağustos 2024
/haber/bm-gazzede-bu-ay-250-bin-kisi-yerinden-edildi-298884
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
BM, AB ve DSÖ: Gazze’de çocuk felci aşısı yapılması için insani ara verilmeli
28 Ağustos 2024
/haber/bm-ab-ve-dso-gazzede-cocuk-felci-asisi-yapilmasi-icin-insani-ara-verilmeli-299081
Gazze’de bir gazeteci daha öldürüldü
28 Ağustos 2024
/haber/gazzede-bir-gazeteci-daha-olduruldu-299053
Gazze’de 16 bin 589 çocuk hayatını kaybetti
27 Ağustos 2024
/haber/gazzede-16-bin-589-cocuk-hayatini-kaybetti-299029
İsrail, Gazze ve Han Yunus kentlerindeki su depolarının tamamını yok etti
27 Ağustos 2024
/haber/israil-gazze-ve-han-yunus-kentlerindeki-su-depolarinin-tamamini-yok-etti-299028
DSÖ ve BM’den Gazze’de çocuk felci için aşı çağrısı
23 Ağustos 2024
/haber/dso-ve-bmden-gazzede-cocuk-felci-icin-asi-cagrisi-298917
BM: Gazze’de bu ay 250 bin kişi yerinden edildi
23 Ağustos 2024
/haber/bm-gazzede-bu-ay-250-bin-kisi-yerinden-edildi-298884
Sayfa Başına Git