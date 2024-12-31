İsrail saldırıları sonucu Gazze’deki Filistinlilerin nüfusu yüzde 6 azaldı

Filistin yönetimine bağlı Filistin Merkezi İstatistik Bürosu, İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırıdan 2024 sonuna kadar Gazze Şeridi’ndeki Filistinli nüfusunun yüzde 6 oranında azaldığını bildirdi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Büro Başkanı Ala Avd tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in 7 Ekim 2023’te Gazze Şeridi’nde başlattığı saldırılarda bugüne kadar 45 bin 484 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 100 bin Filistinlinin ise bölgeden ayrıldığı belirtildi.

Hayatını kaybedenlerden 17 bin 581’inin çocuk, 12 bin 48’inin kadın olduğu; 108 bin 90 kişinin yaralı ve yaklaşık 11 bin kişinin de kayıp olduğu ifade edildi.

Gazze'de ölüleri saymak: Zor ama gerekli

Avd, Filistinlilerin nüfusunun işgal altındaki Batı Şeria’daki 3,4 milyon kişi de dahil olmak üzere 5,5 milyon olduğunu kaydetti.

Gazze Şeridi’nin nüfusunun ise yüzde 6 oranında azaldığını belirten Avd, nüfusun 160 bin kişi azalarak 2,1 milyona gerilediğini aktardı.

Dünya genelinde Filistin nüfusunun 2024 sonu itibarıyla tahmini 14,9 milyona ulaştığını kaydeden Avd, bu rakamın yarısının Filistin dışında, 5,5 milyonun Doğu Kudüs dahil Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde, 1,8 milyonunun ise 1948 topraklarında yaşadığını belirtti.

Filistin Merkezi İstatistik Bürosu Başkanı Avd, diasporada yaşayan yaklaşık 7,6 milyon Filistinlinin 6,4 milyonunun Arap ülkelerinde yaşadığını kaydetti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(VC)