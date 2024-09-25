İsrail saldırıları nedeniyle binlerce Lübnanlı 'güvenli' bölgelere kaçıyor

İsrail ordusunun özellikle güney bölgelerine yoğun hava saldırılarını sürdürdüğü Lübnan, binlerce ailenin kuzeye veya ülke dışına ulaşmaya çalıştığı büyük bir göç hareketliliğine sahne oluyor.

Saldırılar, başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere sivillerin hayatını tehlikeye atarken, Lübnanlılar daha güvenli olduğunu düşündükleri bölgelere ulaşmaya çalışıyor.

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Anadolu Ajansı’nın (AA) haberine göre, Lübnan, 2006 yılındaki İsrail saldırılarından bu yana gördüğü “en büyük göç hareketlerinden” birini yaşıyor.

23 Eylül sabah saatlerinden itibaren özellikle Lübnan’ın güneyinde yoğunlaşan İsrail bombardımanları, başta Sur ve Nebatiye kentleri olmak üzere birçok kasaba ve köyü hedef aldı. Bu saldırılar, güneyden kuzeye, Trablusşam’a kadar uzanan geniş bir coğrafyada büyük bir göç dalgasını tetikledi.

Sahil yolunu takip eden binlerce Lübnanlı, İsrail bombalarına hedef olmamak için nispeten daha güvenli gördükleri Sayda’ya, ardından da başkent Beyrut’a ve kuzeydeki Trablusşam’a doğru zorlu bir göç yolculuğu yapıyor.

Güneyden kaçan Lübnanlılar genellikle okullara ve diğer acil durum merkezlerine yerleştiriliyor.

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Okul ve sığınma merkezilerinde yoğunluk

Benzeri görülmemiş trafik yoğunluğu ve temel ihtiyaç malzemelerinin eksikliği nedeniyle Lübnanlılar yollarda zor şartlarda ilerleyişini devam ettiriyor.

Neredeyse saatlerce araçlarında kalan, aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu Lübnanlılar, gittikleri yerlerde yiyecek ve su olmadan barınma merkezleri veya kiralık ev arayışına girdi.

Özellikle güneye yakın Sayda kentindeki okul ve sığınma merkezilerinde ciddi yoğunluk oluştuğu gözlemlenirken bazı aileler de kuzeydeki Trablusşam’a ulaştı.

İsrail’in hava saldırılarının hedefinde olan ve havadan attığı broşürlerle evlerini terk etmelerini istediği doğudaki Bekaa ve Baalbek kentlerinde de çok sayıda aile, kendi bölgelerinde daha güvenli olduğuna inandıkları yerlere veya kuzeye Akkar’a doğru gitmeye başladı.

Bazı aileler ise Suriye’ye gitmeyi tercih etti. Lübnan medyasına göre, Suriye ile kara sınır kapısında yoğun bir göç hareketliliği yaşanıyor.

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“Benzeri görülmemiş bir göç hareketi”

Sayda Belediye Meclisi Üyesi ve Acil Durumlar Başkanı Mustafa Hicazi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Sayda’da onlarca barınma merkezi açıldı. 2006 Savaşı’nı hatırlatan, benzeri görülmemiş bir göç hareketi yaşıyoruz” dedi.

Hicazi, “Sayda’daki okullara yerleştirilenlerin sayısı yaklaşık 3 bin ve hala 5 binden fazla kişi barınma merkezi sağlanmasını bekliyor. Yerinden edilenler için temel gıda maddeleri sağlamaya çalışıyoruz, ihtiyaçlar büyük ama imkânlar sınırlı, yatak ve battaniye eksiğimiz var” diye konuştu.

“Evler bombalandı, komşularımız öldü”

Lübnan’ın güneyindeki Deyr Kanun beldesinden yerinden edilen 60 yaşındaki bir Lübnanlı, “Normal bir günde araçla bir saatten az süren yol, yerinden edilenler için 12 saatten fazla sürüyor” dedi.

Söz konusu Lübnanlı, şu ifadeleri kullandı:

“Sur kentinden Sayda’ya gitmemiz tam bir günümüzü aldı. Durum sakinleşinceye kadar kalacak bir yer istiyorum. Savaş sırasında ilk kez Lübnan’ın güneyindeki evimden ayrılıyorum. Çevremizdeki evler bombalandı ve komşularım öldü.”

Lübnan’ın güneyinden yerinden edilen bir diğer kişi ise Sayda kentine 12 saatte ulaştığını ve yollardaki durumun “çok zor” olduğunu dile getirdi.

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Trablusşam’da halk, yerinden edilenleri karşılıyor

İsrail ordusunun şiddetli saldırıları nedeniyle yerinden edilen bazı kişiler, Sayda veya başkent Beyrut’a değil ülkenin kuzeyindeki Trablusşam’a göç etti.

Lübnan halkı yerinden edilenler için dayanışma gösteriyor.

Trablusşam’daki yerel dernek ve heyetler barınma merkezlerini temizlemeye, yerinden edilenlere uygun kalacak yer sağlamak için bağış toplamaya ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışmaya başladı.

“Güneydeki durum trajik”

Lübnan’ın güneyinden gelen bir kişi, yollardaki yoğunluk nedeniyle önce Beyrut’a ardından da Trablusşam’a ulaşmasının yaklaşık birgün sürdüğünü söyledi.

Söz konusu Lübnanlı, “Trablusşam’da hürmetle karşılandık ve insanlar bize evlerini açtı. Güneydeki durum ise ölü ve yaralıların yerlerde yattıkları kapsamlı ve trajik bir yıkım” diye konuştu.

Lübnan’ın güneyinden 10 kişilik bir grupla gelen bir kişi ise Trablusşam halkına teşekkür ederek, “Güneyde yoldayken çevredeki bombalamaları gördük, yol uzun ve zordu” ifadesini kullandı.

Trablusşam’daki Minye bölgesinden Mutez el-Hayr, “Dün, Lübnan için üzücü bir gündü. Yerinden edilen halkımıza yardım etmek için Minye’de bir acil durum ekibi oluşturduk, güneyden gelen kardeşlerimizi karşılıyoruz” dedi.

⁠İsrail’in Lübnan saldırıları İsrail ordusu, 23 Eylül sabahından bu yana Lübnan’ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 50’si çocuk, 95’i kadın 558 kişinin öldüğünü, 1835 kişinin de yaralandığını açıkladı. Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut’a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor. Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, saldırılar nedeniyle 500 bin Lübnanlının yerinden edildiğini açıkladı. Bu durum, 5,49 milyonluk Lübnan nüfusunun yaklaşık yüzde 10’unun ülke içinde mülteci konumuna düştüğü anlamına geliyor.

(VC)