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Yayın Tarihi: 2 Temmuz 2024 14:21
 ~ Son Güncelleme: 2 Temmuz 2024 14:23
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İsrail saldırıları 270. gününde: 37 bin 925 Filistinli öldürüldü

İsrail ordusunun, son 24 saatte Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 25 kişi öldü, 81 kişi yaralandı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İsrail saldırıları 270. gününde: 37 bin 925 Filistinli öldürüldü
Fotoğraf: AA

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 270 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 saldırı gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 25 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 81 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 925'e, yaralananların sayısının da 87 bin 141'e yükseldiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
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/haber/gazzede-biriken-cop-yiginlari-ve-atik-sular-nedeniyle-salgin-hastaliklar-artti-296850
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26 Haziran 2024
/haber/bm-gazzede-nufusun-dortte-ucunden-fazlasi-defalarca-yerinden-edildi-296830
BM: Gazze'de 200'den fazla insani yardım çalışanı öldürüldü
25 Haziran 2024
/haber/bm-gazze-de-200-den-fazla-insani-yardim-calisani-olduruldu-296814
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Gazze’de 21 bine yakın çocuk kayıp
24 Haziran 2024
/haber/gazzede-21-bine-yakin-cocuk-kayip-296775
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24 Haziran 2024
/haber/gazzede-kitlik-bozuk-yiyecekleri-yiyenler-zehirlendi-296762
BM: Gazze'de yarım milyondan fazla çocuk 8 aydır eğitimden mahrum
24 Haziran 2024
/haber/bm-gazze-de-yarim-milyondan-fazla-cocuk-8-aydir-egitimden-mahrum-296747
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