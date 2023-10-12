ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 12 Ekim 2023 13:34
 ~ Son Güncelleme: 12 Ekim 2023 13:40
2 dk Okuma

İsrail Sağlık Bakanlığı, Filistinli savaşçıları tedavi etmeyeceğini duyurdu

"Sağlık sistemi bu zor zamanlarda İsrail askerlerinin tedavisine ve gelecek olana hazırlıklı olmaya odaklanmalıdır.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/12/israil-saglik-bakanligi-yaralanan-filistinli-direniscileri-tedavi-etmeyecegini-duyurdu.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları öncülüğündeki Filistinli direniş gruplarının 7 Ekim’de İsrail’e karşı başlattığı “Aksa Tufanı” ile İsrail’in Gazze’ye yönelik “Demir Kılıçlar” operasyonları sonrası başlayan çatışmalar altıncı gününde devam ediyor.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, İsrail Sağlık Bakanı Moshe Arbel dün (11 Ekim) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yazdığı mektupta, saldırılarda yaralanan Hamaslıların devlet hastanelerinde tedavilerinin durdurulması emrini verdiğini açıkladı.

Davut ve Golyat
HAMAS'IN EKİM KARŞI SALDIRISI ÜZERİNE İLK YORUMLAR
Davut ve Golyat'ın savaşı...
11 Ekim 2023

Netanyahu'dan acil talimat talebi

Mektubunda, "Sağlık sistemi bu zor zamanlarda İsrail askerlerinin tedavisine ve gelecek olana hazırlıklı olmaya odaklanmalıdır," diyen Arbel, kendi rehberliği altındaki kamu sağlığı sisteminin, Hamaslıları tedavi etmeyeceğini duyurdu.

Arbel, konuyla İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) veya İsrail Cezaevi Hizmetlerinin ilgilenmesi gerektiğini, Sağlık Bakanlığı olarak bu kurumlara gereken yardımı yapacaklarını belirterek, Netanyahu'dan acil talimat talebinde bulundu. ​​​​​​​

Öte yandan Mısır, Gazze'ye insani yardım için Refah Sınır Kapısını açık tutmaya çalışacağını söyledi. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, saldırılar nedeniyle Filistinlilerin temel hizmetlere ulaşamadığını belirtti ve krizin kontrol altına alınması için çatışmanın taraflarıyla ve uluslararası camiayla temas halinde olduklarını belirtti.

İsrail, "tam abluka" emri vererek elektrik ve su hizmetlerini kestiği Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nın çevresini 10 Ekim'de vurmuştu.

Daher Kanaani: Filistin mücadelesinde tarihi bir dönüm noktasındayız
Daher Kanaani: Filistin mücadelesinde tarihi bir dönüm noktasındayız
9 Ekim 2023

Ne olmuştu?

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın 7 Ekim’de başlattığı, kısa süre içinde diğer Filistinli direniş gruplarının da dahil olduğu “Aksa Tufanı” operasyonu kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e saldırılar düzenlendi.

Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli direniş grupları bölgedeki yerleşim birimlerine ve askeri noktalara baskınlar düzenleyerek birçok İsrailliyi esir aldı.

İsrail ordusu “Demir Kılıçlar” operasyonu adıyla Gazze’ye yönelik yoğun hava saldırıları başlatırken, Batı Şeria’daki Filistinli gruplar da İsrail ordusuna karşı ayaklanma ve intifada çağrısında bulundu.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda bin 300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1200 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığını duyurdu. Batı Şeria'da da İsrail askerlerinin saldırılarında 27 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 150 kişinin de yaralandığı bildirildi.

(TY)

Filistin-İsrail Savaşı binyamin netanyahu
ilgili haberler
Air Canada Filistin’e destek veren pilotu işten çıkardı
Bugün 13:05
/haber/air-canada-filistine-destek-veren-pilotu-isten-cikardi-286207
Filistin-İsrail çatışmalarında 6. gün
Bugün 10:36
/haber/filistin-israil-catismalarinda-6-gun-286188
Gazze’deki Filistin Barosu binası bombalandı
11 Ekim 2023
/haber/gazzedeki-filistin-barosu-binasi-bombalandi-286163
Filistin Kızılayı: İsrail Gazze’de dört sağlık çalışanını öldürdü
11 Ekim 2023
/haber/filistin-kizilayi-israil-gazzede-dort-saglik-calisanini-oldurdu-286165
Filistinli büyükelçinin 'tarafsız' Batı medyasıyla imtihanı
11 Ekim 2023
/yazi/filistinli-buyukelcinin-tarafsiz-bati-medyasiyla-imtihani-286162
AB 'Filistin'e yardımı durdurma' kararını geri çekti
11 Ekim 2023
/haber/ab-filistin-e-yardimi-durdurma-kararini-geri-cekti-286133
BM: Gazze'de 137 binden fazla Filistinli okullarımıza sığındı
10 Ekim 2023
/haber/bm-gazze-de-137-binden-fazla-filistinli-okullarimiza-sigindi-286073
Erdoğan: Filistin Sorunu Osmanlılar Arap topraklarından çıkmak zorunda kaldığı için doğdu
10 Ekim 2023
/haber/erdogan-filistin-sorunu-osmanlilar-arap-topraklarindan-cikmak-zorunda-kaldigi-icin-dogdu-286070
"Aksa Tufanı, Filistinlilere Direniş'in kaybedilmiş bir dava olmadığını gösterecek"
9 Ekim 2023
/haber/aksa-tufani-filistinlilere-direnis-in-kaybedilmis-bir-dava-olmadigini-gosterecek-286053
Uluslararası örgütlerden İsrail-Filistin çatışmalarında gazetecilerin güvenliğinin sağlanması çağrısı
9 Ekim 2023
/haber/uluslararasi-orgutlerden-israil-filistin-catismalarinda-gazetecilerin-guvenliginin-saglanmasi-cagrisi-286029
bu haberin uzantıları
‘Aksa Tufanı’nda yer alan Filistinli örgütler kimler?
Bugün 13:09
/haber/aksa-tufaninda-yer-alan-filistinli-orgutler-kimler-286208
İsrail'de savaş kabinesi kuruldu
Bugün 09:11
/haber/israil-de-savas-kabinesi-kuruldu-286184
ilgili haberler
Air Canada Filistin’e destek veren pilotu işten çıkardı
Bugün 13:05
/haber/air-canada-filistine-destek-veren-pilotu-isten-cikardi-286207
Filistin-İsrail çatışmalarında 6. gün
Bugün 10:36
/haber/filistin-israil-catismalarinda-6-gun-286188
Gazze’deki Filistin Barosu binası bombalandı
11 Ekim 2023
/haber/gazzedeki-filistin-barosu-binasi-bombalandi-286163
Filistin Kızılayı: İsrail Gazze’de dört sağlık çalışanını öldürdü
11 Ekim 2023
/haber/filistin-kizilayi-israil-gazzede-dort-saglik-calisanini-oldurdu-286165
Filistinli büyükelçinin 'tarafsız' Batı medyasıyla imtihanı
11 Ekim 2023
/yazi/filistinli-buyukelcinin-tarafsiz-bati-medyasiyla-imtihani-286162
AB 'Filistin'e yardımı durdurma' kararını geri çekti
11 Ekim 2023
/haber/ab-filistin-e-yardimi-durdurma-kararini-geri-cekti-286133
BM: Gazze'de 137 binden fazla Filistinli okullarımıza sığındı
10 Ekim 2023
/haber/bm-gazze-de-137-binden-fazla-filistinli-okullarimiza-sigindi-286073
Erdoğan: Filistin Sorunu Osmanlılar Arap topraklarından çıkmak zorunda kaldığı için doğdu
10 Ekim 2023
/haber/erdogan-filistin-sorunu-osmanlilar-arap-topraklarindan-cikmak-zorunda-kaldigi-icin-dogdu-286070
"Aksa Tufanı, Filistinlilere Direniş'in kaybedilmiş bir dava olmadığını gösterecek"
9 Ekim 2023
/haber/aksa-tufani-filistinlilere-direnis-in-kaybedilmis-bir-dava-olmadigini-gosterecek-286053
Uluslararası örgütlerden İsrail-Filistin çatışmalarında gazetecilerin güvenliğinin sağlanması çağrısı
9 Ekim 2023
/haber/uluslararasi-orgutlerden-israil-filistin-catismalarinda-gazetecilerin-guvenliginin-saglanmasi-cagrisi-286029
Sayfa Başına Git