İsrail Sağlık Bakanlığı, Filistinli savaşçıları tedavi etmeyeceğini duyurdu

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları öncülüğündeki Filistinli direniş gruplarının 7 Ekim’de İsrail’e karşı başlattığı “Aksa Tufanı” ile İsrail’in Gazze’ye yönelik “Demir Kılıçlar” operasyonları sonrası başlayan çatışmalar altıncı gününde devam ediyor.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, İsrail Sağlık Bakanı Moshe Arbel dün (11 Ekim) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yazdığı mektupta, saldırılarda yaralanan Hamaslıların devlet hastanelerinde tedavilerinin durdurulması emrini verdiğini açıkladı.

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Netanyahu'dan acil talimat talebi

Mektubunda, "Sağlık sistemi bu zor zamanlarda İsrail askerlerinin tedavisine ve gelecek olana hazırlıklı olmaya odaklanmalıdır," diyen Arbel, kendi rehberliği altındaki kamu sağlığı sisteminin, Hamaslıları tedavi etmeyeceğini duyurdu.



Arbel, konuyla İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) veya İsrail Cezaevi Hizmetlerinin ilgilenmesi gerektiğini, Sağlık Bakanlığı olarak bu kurumlara gereken yardımı yapacaklarını belirterek, Netanyahu'dan acil talimat talebinde bulundu. ​​​​​​​



Öte yandan Mısır, Gazze'ye insani yardım için Refah Sınır Kapısını açık tutmaya çalışacağını söyledi. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, saldırılar nedeniyle Filistinlilerin temel hizmetlere ulaşamadığını belirtti ve krizin kontrol altına alınması için çatışmanın taraflarıyla ve uluslararası camiayla temas halinde olduklarını belirtti.

İsrail, "tam abluka" emri vererek elektrik ve su hizmetlerini kestiği Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nın çevresini 10 Ekim'de vurmuştu.

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