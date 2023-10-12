İsrail Sağlık Bakanlığı, Filistinli savaşçıları tedavi etmeyeceğini duyurdu
Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları öncülüğündeki Filistinli direniş gruplarının 7 Ekim’de İsrail’e karşı başlattığı “Aksa Tufanı” ile İsrail’in Gazze’ye yönelik “Demir Kılıçlar” operasyonları sonrası başlayan çatışmalar altıncı gününde devam ediyor.
Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, İsrail Sağlık Bakanı Moshe Arbel dün (11 Ekim) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yazdığı mektupta, saldırılarda yaralanan Hamaslıların devlet hastanelerinde tedavilerinin durdurulması emrini verdiğini açıkladı.
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Netanyahu'dan acil talimat talebi
Mektubunda, "Sağlık sistemi bu zor zamanlarda İsrail askerlerinin tedavisine ve gelecek olana hazırlıklı olmaya odaklanmalıdır," diyen Arbel, kendi rehberliği altındaki kamu sağlığı sisteminin, Hamaslıları tedavi etmeyeceğini duyurdu.
Arbel, konuyla İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) veya İsrail Cezaevi Hizmetlerinin ilgilenmesi gerektiğini, Sağlık Bakanlığı olarak bu kurumlara gereken yardımı yapacaklarını belirterek, Netanyahu'dan acil talimat talebinde bulundu.
Öte yandan Mısır, Gazze'ye insani yardım için Refah Sınır Kapısını açık tutmaya çalışacağını söyledi. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, saldırılar nedeniyle Filistinlilerin temel hizmetlere ulaşamadığını belirtti ve krizin kontrol altına alınması için çatışmanın taraflarıyla ve uluslararası camiayla temas halinde olduklarını belirtti.
İsrail, "tam abluka" emri vererek elektrik ve su hizmetlerini kestiği Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nın çevresini 10 Ekim'de vurmuştu.
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Ne olmuştu?
Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın 7 Ekim’de başlattığı, kısa süre içinde diğer Filistinli direniş gruplarının da dahil olduğu “Aksa Tufanı” operasyonu kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e saldırılar düzenlendi.
Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli direniş grupları bölgedeki yerleşim birimlerine ve askeri noktalara baskınlar düzenleyerek birçok İsrailliyi esir aldı.
İsrail ordusu “Demir Kılıçlar” operasyonu adıyla Gazze’ye yönelik yoğun hava saldırıları başlatırken, Batı Şeria’daki Filistinli gruplar da İsrail ordusuna karşı ayaklanma ve intifada çağrısında bulundu.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda bin 300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1200 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığını duyurdu. Batı Şeria'da da İsrail askerlerinin saldırılarında 27 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 150 kişinin de yaralandığı bildirildi.
(TY)