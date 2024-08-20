İsrail: Rehineleri alana kadar saldırıya devam edeceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı rehine takası müzakerelerini görüşmek üzere İsrail’i ziyaret etti.

Blinken dün akşam düzenlediği basın toplantısında "İsrail'in güvenliliğine bağlılığımızı yineliyoruz. 7 Ekim'den itibaren bunu pratik olarak uyguluyoruz. Bölgeye askeri varlığımızı kaydırdık. Bu varlık, tahrik değil bilakis caydırmak içindi. Eğer ki bir saldırı gerçekleşirse bunu önlemek için hazırız" dedi.

Bölgede olası bir saldırıyı önlemek için yoğun diplomatik çaba içinde olduklarını ifade eden Blinken, hedeflerinin, askeri bir çatışmayı önlemek, bu gerçekleşirse de bunu bertaraf etmek olduğunu belirtti.

Yeni anlaşma teklifi

Blinken, tüm taraflardan tek taraflı adımlardan kaçınmasını istediklerini vurguladı:

"Hükümetlerimiz arasındaki işbirliğiyle Gazze'de bir ateşkes ve buradaki İsraillilerin getirilmesi için bir anlaşma sağlamaya çalıştık. Amacımız, Gazze'deki rehinelerin getirilmesi, İsrail'in güvenliğini sağlamak ve Gazze'deki Filistinlilerin can sağlığını güvenceye almak ve çektiği sorunları sona erdirmek."

Geçen hafta ABD Başkanı Joe Biden'ın Doha'da yeni bir anlaşma teklifi sunduğunu kaydeden Blinken, bu teklifteki maddeleri açıklamadı.

Blinken, anlaşma için ön şartlar konusunda ısrarcı olacağını açıklayan Netanyahu'nun yeni teklifi kabul ettiğini duyurdu.

İsrail'in talepleri doğrultusunda hazırlanan anlaşmayı "Hamas'ın kabul etmesi gerektiğini" dile getiren Blinken, ateşkes müzakerelerinden vazgeçmeyeceklerini, anlaşma olmadığı müddetçe, daha fazla İsrailli rehinenin hayatını kaybedebileceğini ve bu süreçteki olayların anlaşmayı imkansız hale getirmese de erteleyebileceğini aktardı.

ABD'nin sunduğu, İsrail'in taleplerini de içeren anlaşma taslağının "aşamalarla ilerleyeceğini" belirten Blinken, "Birinci aşamada 6 hafta rehineler karşılıklı serbest bırakılacak. İkinci aşamada da kalıcı ateşkes için müzakereler devam edecek. Uzman ekipler bu aşamalar üzerinde çalışıyor" dedi.

Blinken, İsrail'den sonra Mısır ve Katar'a gidecek.

Bakanlar müzakereleri görüştü İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın görüşmesine dair yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Gallant’ın Blinken’a İsrailli rehineler geri getirilene ve “Hamas ortadan kaldırılana kadar” Gazze’ye saldırılarının devam edeceğini belirttiği kaydedildi.

Kahire’de anlaşmaya varılamadı

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve rehine takası müzakereleri için Mısır'ın başkenti Kahire'ye giden İsrailli heyet, Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru konusunda Hamas'la bir anlaşmaya varamadan Tel Aviv'e döndü.

İsrailli bir yetkilinin ifadelerine yer verilen haberde, müzakerelerde Philadelphi Koridoru konusunda bir sonuca varılamadığı ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu konudaki tavrından taviz vermeye hazır olmadığı aktarıldı.

İsrail'in, kuvvetlerini Philadelphi Koridoru'nda tutmak istediği ancak Mısırlılar ile Filistinlilerin İsrail ordusunun tamamen çekilmesi konusunda ısrar ettiği kaydedildi.

El-Kahire el-İhbariyye televizyon kanalının üst düzey bir yetkiliden aktardığı haberde, Kahire yönetiminin, İsrail'in, Philadelphi Koridoru ile Refah Sınır Kapısı'ndan tamamen çekilmesinde ısrarcı olduğu belirtildi.

Netanyahu, 27 Mayıs'ta ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ateşkes taslağının İsrail'in hazırladığı tekliften farklı olduğunu ileri sürerek yeni şartlar eklenmesini talep etmiş, Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru ve Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'nun yanı sıra Refah Sınır Kapısı'ndaki İsrail işgalinin devam etmesini istemişti. İsrail ile Hamas arasında rehine takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla Katar'ın başkenti Doha'da 15-16 Ağustos'ta müzakereler yapıldı. Ardından müzakereler Kahire’ye taşınmıştı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)