İsrail, rehine takasının yarına ertelendiğini açıkladı

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, bugün uygulamaya girmesi beklenen rehine takası sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Esirlerin serbest bırakılmasına yönelik müzakerelerin "sürekli ilerleme kaydettiğini" ifade eden Hanegbi, "Serbest bırakılma, taraflar arasındaki anlaşmanın orijinaline göre başlayacak ve bu Cuma gününden önce olmayacak" dedi.

Bugün başlaması bekleniyordu

Hamas Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Musa Ebu Merzuk, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara insani ara verilmesinin bugün saat 10.00'da başlayacağını açıklamıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN, Hamas'la varılan uzlaşı kapsamında Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerden ilk grubun bugün saat 10.00'dan itibaren serbest bırakılacağını duyurmuştu.

İsrail devlet televizyonu Hanegbi’nin açıklamasının ardından yaptığı haberinde, "Anlaşmanın uygulanmasındaki gecikme hakkında basına duyuru yapılmadan önce İsrailli esirlerin ailelerine bilgi verilmediğini" belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, İsrail Ordu Radyosunda katıldığı programda, anlaşma kapsamında ilk İsrailli esir grubunun 23 Kasım'da teslim alınacağını söylemişti.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne teslim edilecek

İsrailli üst düzey yetkilinin KAN televizyonuna yaptığı açıklamaya göre, Hamas ile varılan uzlaşının genel hatlarına göre İsrail, serbest bırakılacak rehineleri, Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne (ICRC) bildirdi. İsrail de serbest bırakacağı Filistinli tutukluların isimlerini ICRC'ye teslim edecek.

Serbest bırakılması beklenen İsrailli rehineler sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından aileleriyle buluşacak.

Bir rehineye karşılık 3 Filistinli tutuklu

Rehinelerin İsrail'e ulaştırılmak üzere ilk etapta ICRC'ye teslim edileceğine yer verilen habere göre, Filistinli tutuklular, İsrailli rehineler yetkililere teslim edildikten sonra serbest bırakılacak.

Varılan uzlaşı çerçevesinde salıverilen her İsrailliye karşılık her gün 3 Filistinli tutuklunun serbest bırakılacağı, bölgede sıkılacak tek bir kurşunun uzlaşının ihlali sayılacağı ancak uzlaşının sona ermesi anlamına gelmeyeceği vurgulandı.

Haberde ayrıca daha fazla İsrailli esirin serbest kalmasını sağlamak amacıyla insani aranın 4 günün sonunda uzatılacağının öngörüldüğüne yer verildi.

Çocuk tutuklular anneleriyle birlikte bırakılacak

İsrail Ordu Radyosu da İsrail ile Hamas arasında varılan uzlaşı gereği Filistinli çocuk tutukluların anneleriyle birlikte serbest bırakılacaklarını duyurdu.

Mısır, Katar ve ABD'nin uzlaşıya garantör olduklarına işaret edilen haberde, Hamas'ın elinde yaklaşık 80 kadın ve çocuk esirin bulunduğu, dolayısıyla insani aranın 7 güne uzatılmasının ihtimal dahilinde olduğu belirtildi.

Rehine anlaşması İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli rehine bulunuyor. İsrail ile Hamas, çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın 23 Kasım'da (bugün) uygulamaya girmesini kabul etti. Buna göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Anlaşmaya göre, Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Gazze'de 4 günlük insani ateşkes uygulanacak ve anlaşma kapsamında günde yaklaşık 300 tırın Gazze'ye girişinin sağlanacak.

(AS)