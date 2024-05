İsrail, Refah’ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına bombalı saldırı düzenledi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Refah'ın kuzeybatısında Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) depolarının bulunduğu bölgenin yakınında yaşayan, yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladığı saldırıda en az 40 Filistinli hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, X hesabından saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, “İsrail işgal güçleri Refah’ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kampını bombaladı, plastik çadırların alev almasına ve trajik bir şekilde insanların canlı canlı yanmasına neden oldu. Bu zulüm, uluslararası hukuka ve sisteme açıkça meydan okumaktır ve kabul edilemez. Gazze’deki soykırım dış baskı olmadan kolayca sona ermeyecek: İsrail yaptırımlarla, adaletle, anlaşmaların askıya alınmasıyla, ticaretle, ortaklıkla ve yatırımlarla ve uluslararası forumlara katılımla yüzleşmeli” dedi.

