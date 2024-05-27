İsrail, Refah’ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına bombalı saldırı düzenledi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Refah'ın kuzeybatısında Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) depolarının bulunduğu bölgenin yakınında yaşayan, yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladığı saldırıda en az 40 Filistinli hayatını kaybetti.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 24 Mayıs'ta aldığı yeni tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, X hesabından saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, “İsrail işgal güçleri Refah’ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kampını bombaladı, plastik çadırların alev almasına ve trajik bir şekilde insanların canlı canlı yanmasına neden oldu. Bu zulüm, uluslararası hukuka ve sisteme açıkça meydan okumaktır ve kabul edilemez. Gazze’deki soykırım dış baskı olmadan kolayca sona ermeyecek: İsrail yaptırımlarla, adaletle, anlaşmaların askıya alınmasıyla, ticaretle, ortaklıkla ve yatırımlarla ve uluslararası forumlara katılımla yüzleşmeli” dedi.

More horror in the #GazaGhetto. The Israeli occupation forces have bombed a camp for displaced Palestinians in #Rafah, causing plastic tents to catch fire and tragically burning people alive. This cruelty, along with blatant defiance of the int'l law and system, is unacceptable.… https://t.co/phkK4EBwsy — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) May 27, 2024

Hastanelere çok sayıda ölü ve yaralı götürüldü

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, sağlık ekiplerinin aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıdaki Filistinlinin cenazesi ile yaralıyı hastanelere götürdüğü belirtildi.

Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor" dedi.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail savaş uçaklarının Refah kentinin kuzeybatısında yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampı acımasızca bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı. Kayıpları arama çalışmaları sürüyor" dendi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 239'u çocuk olmak üzere 35 bin 984 Filistinli öldürüldü, 80 bin 643 kişi yaralandı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)