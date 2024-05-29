İsrail Refah’ta yerinden edilenlerin çadırlarına saldırdı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Refah'ın batısındaki Mevasi bölgesini hedef aldığı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında, İsrail'in Mevasi'de düzenlediği saldırıda 21 kişinin hayatını kaybettiği, 10'u ağır 64 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 239'u çocuk olmak üzere 36 bin 96 Filistinli öldürüldü, 81 bin 136 kişi yaralandı.

“Güvenli” bölgeydi

İsrail daha önce yaptığı açıklamalarda Mevasi bölgesini "güvenli" olarak tanımlamıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 11 Mayıs'ta X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda İsrail ordusunun Hamas'a saldırı başlatacağı, bu nedenle söz konusu bölgelerde yaşayanların belirlenen "güvenli bölgelere" yönelmeleri çağrısında bulunmuştu.

Adraee, Refah kentinin doğusundaki Şabbura ve Refah kampları, İdari, El-Cenine ve Hırbet Ads gibi mahallelerdeki yerinden edilmiş Filistinlilerin derhal El-Mevasi bölgesine gitmelerini istemişti.

BM Genel Sekreteri: UAD kararları bağlayıcı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Refah kentinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırıyı kınayarak, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararlarının bağlayıcı olduğunu ve tüm üyelerin bunlara uyması gerektiğini söyledi. BM Sözcülük Ofisi’nin paylaştığı yazılı açıklamada Guterres, aralarında çok sayıda küçük çocuğun da bulunduğu görüntüleri üzüntüyle izlediğini ifade eden Guterres, "Bu dehşet ve acı sona ermeli" dedi. Guterres, öldürülen 36 binden fazla Filistinli ve 1500 İsraillinin yasını tuttuğunu belirterek, acilen ateşkes ve rehinelerin koşulsuz serbest bırakılması talebini yineledi. İsrailli yetkililerin engelsiz ve güvenli insani yardım erişimi sağlamak zorunda olduğunu belirterek, "Etkilenen toplumun güvenliği, onuru ve ümidini tekrar inşa etmemiz gerekiyor" açıklamasında bulundu. Siyasi çözüm için somut adımlar atılması çağrısı yapan Guterres, iki devletli çözüme desteğini yineledi.

Ne olmuştu? İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nin güneyinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Refah kentine kara saldırısı başlatarak Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirdi ve geçişleri kapattı. UAD, 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetti. İsrail, UAD'nin aldığı tedbir kararına rağmen 26 Mayıs'ta Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı, saldırıda 23'ü kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere en az 45 Filistinli hayatını kaybetti, 249 Filistinli yaralandı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)