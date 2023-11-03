İsrail Refah sınır kapısına giden ambulans konvoyunu Şifa Hastanesi çıkışında vurdu

İsrail, Refah sınır kapısına gitmek üzere Gazze Şifa Hastanesi'nden ayrılmakta olan ambulans konvoyunu vurdu. Konvoyun 15-20 ağır yaralıyı Gazze'den çıkartmak üzere yola koyulduğu bildirildi.

TRT Haber: "Saldırıda 60 kişi öldürüldü"

TRT Haber, Şifa Hastanesi Başhekiminin, hastane önündeki katliamda en az 60 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladığını bildirdi.

Saldırıyı doğrulayan Anadolu Ajansı X'teki hesabından saldırı anını yansıtan video görüntülerini de yayımladı.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce hasta ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi yerleşkesinin giriş kısmını vurdu https://t.co/fL6EKaXZYR pic.twitter.com/wfcyfU3Wvq — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 3, 2023

Sağlık Bakanı: "İsrail sahil yolundaki ambulansları da vuruyor"

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın Gazze'deki Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'nde basın toplantısı düzenledi.

İsrail'in sağlık çalışanlarını hedef aldığını belirten Kudra, "İsrail, Refah Sınır Kapısı'na ulaşmak üzere güneye doğru hareket eden ambulans konvoyunu hedef aldı. Saldırıda ölü ve yaralılar var." dedi.

İsrail ordusunun sahil yolundaki Reşid Caddesi'nde de iki ayrı noktada ambulansları hedef aldığını söyleyen Kudra, söz konusu ambulansların da Refah Sınır Kapısı'na doğru yaralı taşıdığını kaydetti.

Başhekim: "Yakıt tükeniyor, dünyayı yardıma çağırıyoruz."

Al Jazeera İngilizce yayınına demeç veren Şifa Hastanesi Başhekimi Muhammed Ebu Silmeye, hastanedeki durumu "feci" olarak tanımladı.

Başhekim, "Tıbbi malzemelerimiz tükendi, yaralıların sayısı çok fazla onlara bakamıyoruz ve birkaç saat içinde jeneratörler de duracak." dedi. Ebu Silmeye, "Hastane morgu[nun] tamamen dol[duğunu], ölüleri soğuk hava kamyonlarında [tuttuklarını]" söyledi.

Hastanenin kentteki en büyük bebek inkübatörü bölümüne, en büyük ameliyat olanaklarına ve en büyük yoğun bakım ünitesine sahip olduğunu ekleyen başhekim "Tüm dünyaya acil yardım çağrıları gönderiyoruz." dedi.

Hastane yerleşkesinden seslenen Ebu Silmeye, "Arkamda duran bina binlerce hasta ve yaralıyı barındırıyor. Şu anda elektrik enerjisi olmadan ayakta duruyor" dedi. "[...] bu hastane çökerse, tüm sağlık sektörü çöker."

Kaçan 14 sivil öldürüldü

Gazze yetkilileri bir başka saldırıda da Gazze sahil yolu üzerinden güneye kaçmakta olan aralarında çocukların da bulunduğu en az 14 Filistinlinin İsrail tarafından vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

Netanyahu ateşkesi reddetti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı'dan gelen "insani ara" çağrılarına karşın geçici ateşkesi reddetti. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ülkeyi ziyareti sırasında İsrail'in "kendini savunma hakkını" vurgulamakla birlikte sivillerin korunması için "her şeyi yapması" çağrısında bulunmuştu.

(AEK)