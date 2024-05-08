İsrail, Refah kentine saldırmaya devam ediyor

İsrail ordusu, yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

AA’nın haberine göre, ordudan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1.5 milyon kişinin sığındığı Refah'ın doğusunda kara saldırılarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre, son 24 saatte Gazze'de savaş uçakları ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) 100'den fazla yere hava saldırısı düzenlendi. Vurulan yerlerin Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait hedefler olduğu iddia edildi.

Gazze'de can kaybı 34 bin 844'e çıktı Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 7 katliam gerçekleştirdiği, saldırılarda 55 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 200 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 844'e çıktığı aktarılan açıklamada, yaralı sayısının 78 bin 404'e yükseldiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 497 Filistinli hayatını kaybetti Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği gözaltılara ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, İsrail askerlerinin son 24 saatte işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim, Nablus, Cenin, Ramallah, Eriha, Beytüllahim, El Halil ve Kudüs kentlerinde aralarında daha önce serbest bırakılmış tutuklular ile bir kadının da yer aldığı 30 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi. İsrail'in Gazze'ye şiddetli saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 8 bin 640'a yükseldiği aktarıldı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu sabah saatlerinde Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerine baskın düzenledi. İsrail güçleri, El Halil, Nablus kentleri, Eriha yakınlarındaki Akabe Ceber ile Bira yakınlarındaki Emari mülteci kamplarına düzenlediği baskınlarda çıkan arbedede gerçek mermi ve gaz bombaları kullandı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile yasa dışı yerleşimcilerin saldırılarında 497 Filistinli hayatını kaybetti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)