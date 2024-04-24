İsrail, Refah kentine saldırı hazırlığında

İsrail ordu radyosu, Tel Aviv yönetiminin, Gazze Şeridi'ndeki “insani bölgeyi” önemli ölçüde genişletmeye hazırlandığını duyurdu.

Bu bölgenin, güneydeki El-Mevasi'den kıyı şeridi boyunca Gazze'nin orta kısmındaki Nusayrat'ın eteklerine kadar olan mesafeyi kapsayacağı ifade edilen haberde, bölgenin "yaklaşık bir milyon yerinden edilmiş insanı barındırabileceği" iddia edildi.

Haberde, "bölgede faaliyet gösteren sabit hastanelere ek olarak bu yerde beş sahra hastanesi kurulduğu" ileri sürüldü.

“Operasyon planı onaylandı”

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, önceki gün düzenlediği basın toplantısında, "Genelkurmay Başkanı, güney cephesindeki (Gazze) 'operasyonların' sürdürülmesine ilişkin planı onayladı" dedi.

Hagari'nin bu açıklaması, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ilerleyen günlerde Hamas'ın üzerindeki "diplomatik ve askeri baskıyı artıracakları" yönündeki açıklamalarının ardından geldi.

Uluslararası uyarılara rağmen, Refah'a saldırı planını onayladığını söyleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada saldırı için tarih belirlendiğini belirtmişti. İsrail devlet televizyonu KAN'ın 14 Nisan tarihli haberinde ise Netanyahu'nun, tarihinin belli olduğunu açıkladığı Refah'a saldırı planının "ertelendiği" iddiasına yer verilmişti.

Devlet televizyonu, İsrail'in, kara işgali öncesinde bölgeye sığınanları çıkarmak için iki hafta içerisinde Refah yakınlarında 10 bin çadır kurmayı planladığını duyurdu. Habere göre, 30 bin ek çadır da satın alma aşamasında.

Pentagon, Refah saldırısı için “endişeli”

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, "İsrail'in, Refah'a olası kara saldırısı öncesi sivilleri tahliye etme planını tamamladığı" şeklindeki soruya, ABD ile İsrail'in Refah konusunda görüşmelere devam ettiği yanıtını verdi:

“Planlarının neye benzediği açısından, çeşitli eylem planları konusunda hala bazı endişelerimiz var ve dolayısıyla sivil güvenliği ve insani yardımları nasıl dikkate alacaklarına ilişkin bu endişeleri tartışmaya devam edeceğiz.”

ABD ile paylaşılan henüz detaylı, uygulanabilir ve güvenilir bir plan bulunmadığına işaret eden Ryder, “Bu noktada herhangi bir büyük kara operasyonunun başladığına dair bir belirti yok” dedi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)