İsrail polisinden Filistin destekçilerine "Gazze'ye gönderme" tehdidi

İsrail Polis Şefi Kobi Shabtai, Gazze’ye destek gösterilerine katılanları "Gazze'ye göndermekle" tehdit etti.

AA’nın haberine göre; İsrail Polisi, TikTok sosyal medya platformundaki Arapça hesabından, Shabtai'nin emniyet müdürleriyle yaptığı toplantının görüntülerini paylaştı.

Shabtai, "savaş durumunda tüm emirlerin tartışmasız" olduğunu belirterek, "şarkıcı, doktor, hemşire kimden olursa olsun herhangi bir kışkırtma ve olaya sıfır tolerans gösterilmeyeceğini" söyledi.

Shabtai, Gazze'ye destek protestolarına katılanları tehdit ederek "Gazze'yi desteklemek isteyenler buyursun gelsin, oraya giden bir otobüse bindirir Gazze'ye gitmelerine yardımcı olurum" dedi.

Filistin-İsrail Savaşı: Gazze'de hamile olmak nasıl bir şey?

Sosyal medya paylaşımlarına gözaltı

İsrail'deki azınlıkların haklarını savunan "Adalah" isimli sivil toplum kuruluşu ise yaptığı yazılı açıklamada, Polis Şefi'nin "ırkçı ve kışkırtıcı" açıklamalarını kınayarak Gazze'deki Filistinlilere destek olmak için tüm protesto taleplerini reddetmenin yasa dışı olduğu vurguladı.

Adalah'tan yapılan bir diğer açıklamada, İsrail polisinin 7 Ekim'den bu yana sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle 100 kişiyi gözaltına aldığını ve bunlardan 70'inin gözaltı süresinin uzatıldığını belirtti.

Filistin: İsrail, katliamın sorumluluğundan kaçmaya çalışıyor

Adalah Kişisel Haklar Birimi Avukatı Adi Mansur, 70 üniversite öğrencisinin sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle okuldan atılmalarına ilişkin bir davayı takip ettiklerini aktardı.

İsrail'deki hakimlerin, "ev hapsi ve internet kullanımının yasaklanması" gibi şartlarla şüphelilerin serbest bırakılması taleplerini reddettiğini ve gözaltıların uzatılması kararı verdiğini kaydeden Mansur, polisin birçok soruşturmada gözaltına aldığı kişilerin telefonlarına el koyduğunu ifade etti.

Filistinli şarkıcı Delal Ebu Emine de sosyal medya hesabında Filistin bayrağı ve "Zafer sadece Allah'ındır" paylaşımı nedeniyle gözaltına alınmıştı.

İsrail'e karşı dünyanın dört bir yanında protestolar

(RT)