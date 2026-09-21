İsrail polisinden Doğu Kudüs’te Filistinlilerin evlerine baskın: 53 gözaltı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenleyerek 53 kişiyi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği’nden yapılan açıklamada, İsrail polisinin Doğu Kudüs’ün kuzeybatısındaki Biddu beldesinde Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, İsrail polisinin 53 Filistinli genci gözaltına aldığı, bazı evlerde arama yaparken eşyalara zarar verdiği ve tahribata yol açtığı ifade edildi.

İsrail polisinin beldede el koyduğu bir evde gençleri alıkoyarak sorguladığı kaydedilen açıklamada, baskınların ise devam ettiği belirtildi.

Öte yandan yerel kaynakların aktardığına göre İsrail polisinin baskınları nedeniyle Doğu Kudüs’ün Biddu beldesinde esnaf kepenk kapattı, öğrenciler de okullarına gidemedi.

7 Ekim sonrası Batı Şeria ve Doğu Kudüs

Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası insan hakları örgütleri, 7 Ekim 2023’ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te İsrail güçlerinin operasyonları ve gözaltılarının yanı sıra yerleşimci saldırıları, yıkımlar, hareket kısıtlamaları ve zorla yerinden edilmelerin arttığını bildiriyor. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nin (OCHA) 21 Eylül’de yayımladığı son durum raporu, bu eğilimin 2026 boyunca sürdüğünü ortaya koyuyor.

Ölümler ve yaralanmalar: OCHA’nın 17 Eylül’de yayımladığı son aylık veriye göre, yalnızca 1 Ocak 2025-31 Ağustos 2026 arasında Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 74’ü çocuk 322 Filistinli öldürüldü, 946’sı çocuk 5 bin 927 Filistinli yaralandı. Ölümlerin 284’ü İsrail güçlerine, 25’i İsrailli yerleşimcilere atfedildi; 13 vakada ise İsrail güçleri veya yerleşimciler sorumlu olarak kayda geçti.

On binlerce gözaltı: BM Kadın Birimi’nin (UN Women) 15 Eylül tarihli açıklamasında aktardığı verilere göre, Ekim 2023 ile 31 Ocak 2026 arasında Batı Şeria’da 22 bin 300’den fazla Filistinli gözaltına alındı. BM Genel Sekreteri’nin Haziran 2026 tarihli raporuna göre ise Mayıs 2026 itibarıyla İsrail’in gözetiminde 9 bin 384 Filistinli bulunuyordu; bunların 3 bin 376’sı haklarında dava açılmadan idari gözaltında tutuluyordu. Aynı rapor döneminde İsrail güçleri 1600’den fazla arama ve gözaltı operasyonu düzenledi ve en az 999 Filistinliyi gözaltına aldı.

Gözaltında ölüm ve kötü muamele: BM İnsan Hakları Ofisi’ne (OHCHR) göre, 7 Ekim 2023 ile 16 Eylül 2026 arasında en az 92 Filistinli İsrail gözetiminde hayatını kaybetti; bunların 32’si Batı Şeria’dandı. BM İşkence Özel Raportörü Alice Jill Edwards da Mayıs 2026’da, 7 Ekim sonrasında getirilen olağanüstü gözaltı uygulamalarının Filistinli tutukluları işkence, iletişimsiz gözaltı ve aşağılayıcı koşullara maruz bıraktığı yönündeki bulgularını açıkladı.

Yerleşimci saldırıları: OCHA’ya göre, 2026’nın başından 14 Eylül’e kadar can kaybı, yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanan 1600’den fazla İsrailli yerleşimci saldırısı kaydedildi. Saldırılar 275 Filistinli yerleşimi etkiledi. Günlük ortalama saldırı sayısı 2025’te beşken 2026’da 6,7’ye yükseldi.

Yıkımlar ve yerinden edilme: 2026’nın başından eylül ortasına kadar Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 1164 Filistin yapısı, İsrail makamlarınca verilen yapı ruhsatlarının bulunmadığı gerekçesiyle yıkıldı; bu yıkımlar 1500’den fazla kişiyi yerinden etti. Tahliyeler, diğer yıkımlar, yerleşimci saldırıları ve bunlarla bağlantılı erişim kısıtlamaları da dahil edildiğinde, 2026’da yerinden edilen Filistinlilerin sayısı 4 bin 300’ü aştı. Bunların yaklaşık yüzde 60’ı yerleşimci saldırıları ve bunlarla bağlantılı erişim kısıtlamaları nedeniyle yerinden edildi.

Doğu Kudüs’te yıkım ve tahliyeler: OCHA’nın 7 Ağustos tarihli raporuna göre, 2026’nın başından o tarihe kadar Doğu Kudüs’te yaklaşık 170 Filistin yapısı ruhsat gerekçesiyle yıkıldı. Aynı dönemde mahkeme kararlarının ardından 22 haneden 85 Filistinli evlerinden çıkarıldı; yaklaşık 200 hane ise devam eden tahliye davaları nedeniyle yerinden edilme riskiyle karşı karşıyaydı. Eylülün ilk iki haftasında Doğu Kudüs’teki yeni yıkımlar 46 kişiyi daha yerinden etti.

Mülteci kamplarından kitlesel yerinden edilme: Ocak 2025’te başlayan İsrail operasyonlarının ardından Cenin, Tulkerim ve Nur Şems mülteci kampları ile çevresinden 33 binden fazla Filistinli yerinden edildi ve kamplara dönüşleri engellendi. OCHA, Ağustos 2026’da bu kişilerin hâlâ evlerine dönemediğini bildirdi. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), üç kampın boşaltılmasına ilişkin araştırmasında zorla yerinden edilmeleri savaş suçu ve insanlığa karşı suç olarak değerlendirdi; örgüt Temmuz 2026’da bu değerlendirmesini yineledi.