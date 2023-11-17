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Yayın Tarihi: 17 Kasım 2023 16:09
 ~ Son Güncelleme: 17 Kasım 2023 16:14
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İsrail polisi Kudüs’te TRT Haber ekibinin kamerasını kırdı

İsrail polisi, TRT Haber ekibinden kameraman Ahmet Bağış'ı ve muhabir Murat Can Öztürk’ü canlı yayın yaptıkları sırada itti, ardından tüfeğinin namlusuyla vurarak kameranın camını kırdı. İkili Kudüs'te cuma namazı için toplanan Filistinlileri takip ediyordu.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/17/israil-polisi-kuduste-trt-haber-ekibinin-kamerasini-kirdi.jpg
Fotoğraf: Mücahit Aydemir / AA

İsrail polisi, Kudüs’te cuma namazını takip eden TRT Haber ekibinin kamerasını kırdı.

İsrail kolluk kuvveti geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen Filistinlileri engelledi. Mescid-i Aksa’nın bulunduğu Eski Şehir bölgesine ve çevresine demir bariyerler kurdu.

Filistinliler ise Mescid-i Aksa'ya alınmadıkları için cuma namazını Aksa yakınındaki Vadi el-Cevz Mahallesi'nde kılmak için toplandı. İsrail güçleri, bu sırada toplanan Filistinlilere saldırdı.

Biber gazı ve TOMA'dan sıkılan pis kokulu sularla Filistinlilere saldıran İsrail polisi, bölgedeki olayları takip eden gazetecileri de hedef aldı.

Polis güçlerinden biri, TRT Haber ekibinden kameraman Ahmet Bağış'ı ve muhabir Murat Can Öztürk’ü, canlı yayın yaptıkları sırada itti, ardından tüfeğinin namlusuyla vurarak kameranın camını kırdı.

Olay yerindeki Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaşadıklarını anlatan Bağış, İsrail polisinin yaptıkları yayını engellemek amacıyla kendilerine müdahale ettiğini söyledi.

İsrail güçleri önden giderken diğer basın mensuplarıyla birlikte kendilerinin de arkalarından gittiklerini ve polislere engel olmadan işlerini yaptıklarını anlatan Bağış, “Onlara engel olmamak için arkada bulunduğumuz halde bir polis birkaç arkadaşımızı itti. Sonra beni de önce itti, ardından mesafesi açılınca, yayın yapmayalım diye silahın namlusuyla objektife vurdu. Objektifimiz kırılsa da biz yine de yayınımızı yaptık” diye konuştu.

(HA)

Filistin-İsrail Savaşı TRT trt haber
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