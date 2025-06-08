İsrail, Özgürlük Filosu’nun internetini kısıtlamaya başladı

Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) yeni gemisi "Madleen", İtalya'nın Katanya limanından 1 Haziran’da hareket etti. Yelkenli şu sıralarda Mısır kara sularında ilerliyor.

Gemide, aralarında İsveçli aktivist Greta Thunberg ve Game of Thrones dizisindeki “Ser Davos” rolüyle hafızalara kazınan İrlandalı oyuncu Liam Cunningham'in de olduğu 12 kişi bulunuyor.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Madleen gemisinin Gazze kıyılarına varmasını engellemek için İsrail ordusuna “Ne gerekiyorsa yapması” yönünde talimat verdiğini duyurdu.

Yelkenlideki FFC Basın Koordinatörü ve insan hakları savunucusu Yasemin Acar ise İsrail'in kendilerine “internet karartması uygulamaya başladığını” söyledi.

İsrail basınında donanma gemilerinin Madleen’e müdahale için gönderildiğine ilişkin haberlere işaret eden Acar “Karadaki ekibimiz tarafından bize yönelik internet karatmasının resmen başladığına dair bilgilendirildik. Ve bunu bağlantımızdaki kesintilerle görebiliyoruz, çünkü (internet) çok yavaşladı,” dedi.

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“Önümüzdeki 24 saat çok kritik”

Anadolu Ajansı muhabirine konuşan Acar, Gazze'den 160 deniz mili uzaklıkta olduklarını ve her an dünyayla irtibatlarının kopabileceği riskine işaret etti. Sekiz gündür denizde seyrettiklerini belirten Acar, şöyle dedi:

“Gazze topraklarına doğru giden uluslararası sulardayız. Eğer bize bir şey olursa, yani İsrail güçleri yardım taşıyan insani misyona şiddet uygularsa, bu yeni bir savaş suçu olur, çünkü onların topraklarında değiliz. Önümüzdeki 24 saat çok kritik. Madleen gemisi İsrail'e karşı küresel bir ayaklanmanın sadece küçük bir parçası. Biz silah taşımıyoruz. Şiddet aramıyoruz. Tek isteğimiz, dünyanın bu konuda sessiz kalmaması.”

İsrail'in daha önce de Gazze'deki ablukayı kırmayı ve insani yardım götürmeyi hedefleyen gemileri hedef aldığını vurgulayan Acar, 2010’da Mavi Marmara'ya uluslararası sularda gerçekleştirilen 10 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı ve Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun gemisine Malta açıklarında 2 Mayıs'ta düzenlenen insansız hava aracı saldırısını hatırlattı.

• Öte yandan FFC, Forensic Architecture işbirliğiyle gemiyi gelişmiş bir takip sistemiyle donattı. Geminin konumunun sürekli olarak yayınlanması sayesinde destekçiler, gazeteciler, hukukçular ve insan hakları örgütleri dünyanın dört bir yanından rotayı gerçek zamanlı olarak takip edebiliyor.

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