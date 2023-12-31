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HABER
Yayın Tarihi: 31 Aralık 2023 11:23
 ~ Son Güncelleme: 31 Aralık 2023 11:23
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İsrail ordusunun dün geceki saldırılarında 25 Filistinli öldürüldü

Saldırılarda, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yer alan üç cami bombalandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsrail ordusunun dün geceki saldırılarında 25 Filistinli öldürüldü
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah ile Nusayrat ve Megazi mülteci kamplarına ve Ez-Zevayide bölgesine dün gece boyunca saldırı düzenledi.

Saldırılarda ilk belirlemelere göre en az 25 Filistinli öldü, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Megazi Mülteci Kampı'ndaki "Muhacirin" ve "Sahabe" camileri ile ve Deyr el-Belah'taki Furkan Camisi'ni bombaladı.

Top mermileri

İsrail ordusu ayrıca, insansız hava aracı (İHA) ile Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Filistinli "Tahravi" ailesine ait bir evi hedef aldı. Saldırıda ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail ordusuna ait tanklar Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Bureyc, Nusayrat ve Megazi mülteci kamplarına çok sayıda top mermisi attı. (TY)

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında bugüne dek en az 9 bini çocuk, 21 bin 672 Filistinli öldürüldü, 56 bin 165 Filistinli ise yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, Filistinlilerin sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ise 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı. 

Filistin-İsrail Savaşı Gazze Şeridi gazze ablukası
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