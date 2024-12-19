İsrail ordusundan Yemen’e hava saldırıları

İsrail bugün sabahın erken saatlerinde Yemen’de Ensarullah Hareketi’nin (Husiler) kontrolündeki başkent Sana ve Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde vilayetine bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı’nın İsrail Ordu Radyosu’ndan aktardığı habere göre, “Yemen’deki 5 hedefe 14 savaş uçağı çok sayıda bombalı saldırı düzenledi.” Limanlara düzenlenen saldırıda römorkların hedef alınarak “çalışamaz hale getirildiği” iddia edildi.

Kanal 13 televizyonunun haberine göre ise saldırılar, “Husiler için önemli olan üç limanın faaliyetlerinin durmasına yol açtı.” Haberde ayrıca, İsrail'in, Gazze’ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren ilk kez Yemen’in başkenti Sana’ya saldırı gerçekleştirdiği kaydedildi.

İsrail’in Yemen’e yönelik saldırılarının “haftalarca süren planlamanın ardından düzenlendiği” belirtilirken, Yemen’den atılan karadan karaya füzelerin “İsrail topraklarına ulaşmadan durdurulduğu” ifade edildi.

Husiler kimdir?

El-Mesire: Dokuz kişi hayatını kaybetti

Husilere ait El-Mesire televizyonunun haberine göre, Hudeyde’ye bağlı Es-Selif Limanı’na düzenlenen saldırıda yedi kişi hayatını kaybederken, Ras İsa petrol tesisine yönelik iki hava saldırısında iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Ayrıca, Hudeyde Limanı’na yapılan yedi hava saldırısında iki kişinin yaralandığı aktarıldı.

Bu saldırılarda Sana’nın güneyindeki Haziz ve kuzeyindeki Zehban elektrik santrallerinin hedef alındığı bildirildi. Sivil savunma ekipleri, Zehban elektrik santralindeki yangını söndürmeyi başarırken, güneydeki Haziz santralinde çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Cohen: “Son olmayacak”

İsrail ordu radyosuna açıklamalarda bulunan İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen ise Yemen’de Husiler’e yapılan saldırının “son olmayacağını” belirtti.

Cohen, İsrail ordusunun sabah saatlerinde Yemen’in çeşitli bölgelerine yaptığı ve 9 kişinin ölümüne yol açan saldırı hakkında, “Bunun Yemen’deki son operasyonumuz olmayacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu? Husiler, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına tepki olarak 31 Ekim 2023’te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle operasyonlar düzenlemeye başladı. ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen’den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu. Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz’deki seferlerini durdurma kararı aldı. ABD, “küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği” gerekçesiyle 18 Aralık 2023’te bir grup ülkenin katılımıyla Husilere karşı “Refah Muhafızı Operasyonu” adında çok uluslu “deniz görev gücü” oluşturulduğunu açıkladı. Kızıldeniz’de 31 Aralık 2023’te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait üç sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı. Husiler, 10 Ocak 2024’te İsrail’e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz’de ABD’ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak’ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz’deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti. Şubat ayı itibariyle de Kızıldeniz’den geçen ticari gemileri hedef almayı sürdüren Husiler, 1, 6 ve 12 Şubat tarihlerinde ABD’ye ait bir, İngiltere’ye ait iki ticari gemiyi hedef aldıklarını duyurdu. Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12’si, Akdeniz’i Kızıldeniz’e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

(VC)