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DÜNYA
Yayın Tarihi: 1 Ağustos 2024 12:00
 ~ Son Güncelleme: 1 Ağustos 2024 17:19
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İsrail ordusundan "Muhammed ed-Dayf öldürüldü" iddiası

İsrail ordusu, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın lideri Ed-Dayf’ın 13 Temmuz’daki hava saldırısında öldürüldüğünü ‘teyit ettiklerini’ açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsrail ordusundan "Muhammed ed-Dayf öldürüldü" iddiası

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ordu ve İç Güvenlik Servisi’nin (Şin-Bet), Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın lideri Muhammed Ed-Dayf’ı öldürdüğünü açıkladı.

Ed-Dayf’ın 13 Temmuz’da Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentine yapılan hava saldırısında öldürüldüğü öne sürüldü.

İsrail, Kassam Tugayları liderinin hedef alındığını savundu
EL-MEVASİ KATLİAMI
İsrail, Kassam Tugayları liderinin hedef alındığını savundu
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İsrail ordusu, daha önce ‘güvenli olduğunu’ iddia ettiği Han Yunus’un batısındaki El-Mevasi bölgesine gerçekleştirdiği saldırıda en az 90 kişi ölmüş, 300 kişi de yaralanmıştı.

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Er-Rişk: Açıklamayı sadece komutanlık yapar

Konuya ilişkin İzzeddin el-Kassam Tugayları’ndan henüz bir açıklama yapılmazken, Hamas’tan ilk açıklama Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk’ten geldi.

“El-Kassam komutanlarından herhangi birinin şehit olup olmadığını doğrulama ya da yalanlama, yalnızca El-Kassam Tugayları’nın komutanlığı ve hareketin liderliği tarafından yapılabilir” diyen Er-Rişk, askeri yetkililer açıklama yapana kadar söz konusu haberlerin doğrulanmasının mümkün olmayacağını belirtti.

(VC)

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