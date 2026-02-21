İsrail ordusundan Lübnan’a hava saldırısı: En az 10 kişi hayatını kaybetti

İsrail savaş uçaklarının Lübnan’ın doğusundaki Baalbek kentinin Riyak beldesine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre en az 10 kişinin hayatını kaybettiği, aralarında çocukların da olduğu 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Baalbek kırsalındaki Kasr Naba ve Tamnin et-Tahta beldelerinin ovalarına iki hava saldırısı düzenledi.

Haberde, Baalbek bölgesindeki Riyak beldesinde, karayolu üzerinde bulunan ve Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen El-Kard el-Hasan finans kurumunun yakınındaki bir binanın hava saldırısı sonucu tamamen yıkıldığı belirtildi.

مراسل "ليبانون ديبايت": مراسل "ليبانون ديبايت": إحدى الغارات استهدفت منزل رفيق حيدر أحمد بين بدنايل وقصرنبا وسقوط شهداء وجرحى pic.twitter.com/Rhuaqr3PiK — Lebanon Debate (@lebanondebate) February 20, 2026

Aynı kaynağa göre, İsrail savaş uçakları Lübnan’ın doğusundaki dağların eteklerinde yer alan Mahalla eş-Şara bölgesine de üç hava saldırısı gerçekleştirdi.

Riyak’taki binaya yönelik saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 30 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusu ise Baalbek bölgesine yönelik saldırıda, hedefin “üyeleri tarafından İsrail’e ve İsrail ordusuna” karşı planlar yürütmek için kullanılan Hizbullah’a ait bir karargâh” olduğunu öne sürdü.

İsrail ordusu akşam saatlerinde de Lübnan’ın güneyindeki Sayda kenti yakınlarında bulunan Ayn el-Hilve Filistin Mülteci Kampı’na düzenlediği hava saldırısında 2 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

צה"ל תקף מפקדה ממנה פעלו מחבלים מארגון הטרור חמאס בדרום לבנון



צה"ל תקף מוקדם יותר היום מפקדה ממנה פעלו מחבלים מארגון הטרור חמאס במרחב עין אל-חלוה שבדרום לבנון.



המפקדה שהותקפה שימשה לאורך התקופה האחרונה את מחבלי ארגון הטרור חמאס עבור היערכות לפעולות טרור נגד כוחות צה"ל בשטח… pic.twitter.com/IT5xZbGOAL — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) February 20, 2026

Avn: Açık bir saldırganlık eylemi

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail’in ülkesine yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

İsrail’in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 1701 sayılı kararını ihlal ettiğini belirten Avn, saldırıları, “Lübnan’ın istikrarı sağlama çabalarını engellemeyi amaçlayan açık bir saldırganlık eylemi” olarak nitelendirdi.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006’da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006’da oy birliğiyle kabul etmişti. 1701 sayılı karar, İsrail’in Mavi Hat’tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan’daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve BM Lübnan Geçici Görev Gücü’ne ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor İsrail, Ekim 2023’te Lübnan’a saldırı başlatmış, Eylül 2024’te bu saldırılar Hizbullah’la geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Saldırılarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı. Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024’te sağlanan ateşkese rağmen İsrail’in ihlallerini sürdürdüğü belirtiliyor. İsrail ordusu, 8 Ekim 2023’ten sonra ele geçirdiği beş tepeyi halen işgal altında tutarken, bazı bölgelerdeki askeri varlığını da devam ettiriyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında İsrail’in düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı. İsrail gözünü Lübnan’a dikti: Savaş hiç bitmedi

(VC)