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HABER
Yayın Tarihi: 17 Mayıs 2024 16:25
 ~ Son Güncelleme: 17 Mayıs 2024 16:26
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İsrail ordusundan Lübnan'a hava saldırısı: En az üç ölü

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyinde yer alan Sayda kentindeki Necariye beldesine düzenlediği hava saldırısında bir Hizbullah mensubu ve iki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsrail ordusundan Lübnan'a hava saldırısı: En az üç ölü
Fotoğraf: @Bk_Hanas/X

Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre, İsrail ordusuna ait hava araçları Sayda kentinin güneyindeki Necariye beldesine saldırı düzenledi.

Beyrut merkezli El-Ahbar gazetesinin haberine göre, saldırı Lübnan’ın elektrik üreten en önemli tesislerinden biri olan Zahrani yakınlarında meydana geldi.

Saldırıda seyir halindeki bir araç ile sahilde bulunan bir evin hedef alındığı kaydedildi.

En az üç ölü

Hizbullah yaptığı yazılı açıklamada, Necariye beldesi doğumlu Hüseyin Hıdır Mehdi adlı mensubunun öldüğünü bildirdi.

Açıklamada Mehdi’nin nasıl öldüğü detayı paylaşılmazken, Lübnan yerel medyasında Mehdi’nin İsrail’in hava saldırısı gerçekleştirdiği aracın içerisindeki kişi olduğu belirtildi.

NNA’nın bir başka haberinde ise İsrail saldırısı sonucu ağır yaralanan 2 Suriyeli çocuğun kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettiği aktarıldı.

İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023’ten beri sınır hattında yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 300’e yükseldi.

Ayrıca çatışmalarda, 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivil öldü.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(VC)

Filistin-İsrail Savaşı lübnan Hizbullah israil ordusu hava saldırısı
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