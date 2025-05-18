İsrail ordusundan Gazze Şeridi’ne hava saldırıları: En az 106 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları, 589. gününde de artarak sürüyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’nin birçok bölgesine düzenlediği yoğun hava saldırılarında en az 106 Filistinli hayatını kaybettiğini açıkladı.

Anadolu Ajansı’nın Gazze’deki sağlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İsrail ordusu Gazze’nin kuzeyindeki üç ayrı bölgeye hava saldırıları düzenledi.

Cibaliye kentinin En-Nazla bölgesinde yerleşim bölgesine yapılan İsrail saldırısında, 12 Filistinli yaşamını yitirdi ve çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail’in yerinden ettiği Filistinlilerin yaşadığı Gazze’nin kuzeybatısındaki Es-Saftavi bölgesine gerçekleştirdiği saldırılarda 15 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve birçoğunun yaralandığı aktarıldı.

Şeridin güneyindeki Han Yunus’un El-Mevasi bölgesinde, yerinden edilenlerin çadırlarını hedef alan hava saldırılarında ise 35 Filistinlinin öldüğü kaydedildi.

İsrail, 18 Mart’ta ateşkesi sonlandırdı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 131 Filistinli hayatını kaybetti, 8 bin 632 kişi yaralandı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise en az 53 bin 272 Filistinli yaşamını yitirdi, 120 bin 673 kişi yaralandı.