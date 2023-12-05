İsrail ordusundan Gazze'deki Han Yunus kentine kara saldırısı hazırlığı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nde kara işgalini genişletmesi ve saldırılarını yoğunlaştırmasının ardından yüzlerce Filistinli, Mısır sınırı yakınlarındaki Refah bölgesinde yer alan açık alanlara sığındı.

Anadolu Ajansı’nın Gazze’deki muhabirinin aktardığı bilgilere göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin en fazla nüfus yoğunluğuna sahip ikinci şehri Han Yunus’un etrafında zırhlı araç ile tanklarını konuşlandırdığı ve kara saldırısına hazırlandığı belirtildi.

BM “endişeli”

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail’in işgali altındaki Batı Şeria’da artan İsrail operasyonları, yerleşimci şiddeti, yüksek sayıda ölüm ve gözaltına alınmalar konusunda endişe etmeyi sürdürdüğünü bildirdi.

Günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan BM Sözcüsü Stephane Dujarric, “İsrail’in saldırılarının hedefi Gazze’de sivillerin, değerli bilim insanlarının, gazetecilerin, BM çalışanlarının öldüğünü görüyoruz ve bu nedenle insani ateşkes çağrımızı yinelemek istiyoruz” dedi.

BM’den Gazze’ye saldırılara “insani ara” çağrısı

Gazze Şeridi’nde iletişim hizmetleri tamamen kesildi

Filistin Telekomünikasyon Şirketi Jawal’dan yapılan yazılı açıklamada, “Gazze Şeridi’nde iletişim ve internet hizmetinin tümüyle kesildiğini üzülerek duyuruyoruz” ifadesi yer aldı.

Açıklamada, daha önce kopukluğun meydana geldiği ana hatların yeniden kopması sebebiyle Gazze Şeridi’ndeki iletişimin tamamen kesildiğine işaret edildi.

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Netanyahu: Savaş sonrası Gazze’de hiçbir Filistin otoritesi olmayacak

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’in, Gazze’deki saldırıları sonrası planlarına ilişkin ABD tarafına bilgi verdi.

Filistin otoritesinin Gazze yönetiminden muaf tutulmasını planlayan Netanyahu, liderliğini yaptığı Likud Partisi üyelerine bu haftaki toplantıda, “savaş sonrası Filistin yönetiminin Gazze’de herhangi bir kontrolüne karşı olduğunu” kaydetti.

ABD yönetimine Gazze’ye yönelik saldırıların ardından burada Filistin otoritesinin olmayacağı mesajını ileten Netanyahu, “Savaş sonrası Gazze’de yeniden bir Filistin otoritesi olmayacak, hatta hiçbir Filistin otoritesi olmayacak” ifadesini kullandı.

ABD yönetimi ise İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze’nin geleceği için burada yönetimin kimde olacağı konusunda karışık sinyaller veriyor.

Kassam Tugayları: İsrail’e ait 16 askeri aracı hedef aldık

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda İsrail’e ait 16 askeri aracın Yasin 105 roketleriyle hedef alındığı” ifade edildi.

Hedef alınan askeri araçlar arasında bölgeye giren tank ve buldozerlerin de bulunduğu belirtilen açıklamada, Kassam Tugayları’nın Han Yunus’un doğusunda 2 İsrail askerini doğrudan vurarak yaraladığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca İsrail’in Gazze’de sivillere yönelik katliamına yanıt olarak Biru’s Sebi kentine roket saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(VC)