ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 14 Ekim 2023 10:55
 ~ Son Güncelleme: 14 Ekim 2023 11:29
2 dk Okuma

İsrail ordusundan Filistinlilere: Gazze’nin kuzeyini boşaltın

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayanlara evlerini boşatmaları ve bölgenin güneyine gitmeleri için bugün 16.00’ya kadar süre verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/14/israil-ordusundan-filistinlilere-gazzenin-kuzeyini-bosaltin.jpg
Fotoğraf: AA

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundaki paylaşımında, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilere bugün 16.00’ya kadar evlerini boşaltmaları için süre verdi:

“Gazze Şehri sakinlerine önemli bir açıklama: Son günlerde, güvenliğinizi korumak için size Gazze Şehri'ni Gazze Vadisi'nin güneyinde bırakmanız konusunda çağrıda bulunduk.

İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin 10.00-16.00 saatleri arasında belirtilen sokaklarda herhangi bir zarar görmeden harekete izin vereceğini belirtmek isterim. Güvenliğiniz için güneye, Beyt Hanoun'dan Han Yunus'a gitmek için kısa sürenin avantajından yararlanın.

Kendinizi ve sevdiklerinizi önemsiyorsanız, söylendiği gibi güneye gidin. Hamas liderlerinin başlarının çaresine baktığından ve bölgedeki saldırılardan korunduğundan emin olabilirsiniz.

Sahil, kum ve Olive'in batısında yaşayanların da Daldul ve Al-Sana Caddelerinden Salah Al-Din ve Al-Bahr Caddelerine doğru hareket etmelerine izin verilecek.”

İsrail'in 2007'den bu yana abluka altında tuttuğu yaklaşık 360 kilometrekarelik alana sahip Gazze Şeridi’nde 2,3 milyon Filistinli yaşıyor.

Avichay Adraee, açıklamasında bir de harita paylaştı:

Güneye gitmek isteyenler vuruldu

İsrail ordusu dün de benzer bir açıklamayla Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerden bölgenin güneyine geçmelerini istemişti.

İsrail ordusunun dünkü açıklamasının ardından evlerini terk eden Filistinliler de saldırıya uğradı.

Gazze İçişleri Bakanlığı dün akşam, yerinden edilmiş Filistinlilerin oluşturduğu konvoya düzenlenen saldırıda en az 70 kişinin öldüğünü, 200'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansour, İsrail'in Gazze'deki sivillerden 1,1 milyonunun yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmeleri talebini “etnik temizlik ve insanlığa karşı suç” olarak tanımladı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
ilgili haberler
Fidan: Masum sivilleri hedef alan saldırıları kınıyoruz
Bugün 17:37
/haber/fidan-masum-sivilleri-hedef-alan-saldirilari-kiniyoruz-286323
ilgili haberler
Fidan: Masum sivilleri hedef alan saldırıları kınıyoruz
Bugün 17:37
/haber/fidan-masum-sivilleri-hedef-alan-saldirilari-kiniyoruz-286323
Sayfa Başına Git