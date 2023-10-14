İsrail ordusundan Filistinlilere: Gazze’nin kuzeyini boşaltın

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundaki paylaşımında, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilere bugün 16.00’ya kadar evlerini boşaltmaları için süre verdi:

“Gazze Şehri sakinlerine önemli bir açıklama: Son günlerde, güvenliğinizi korumak için size Gazze Şehri'ni Gazze Vadisi'nin güneyinde bırakmanız konusunda çağrıda bulunduk.

İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin 10.00-16.00 saatleri arasında belirtilen sokaklarda herhangi bir zarar görmeden harekete izin vereceğini belirtmek isterim. Güvenliğiniz için güneye, Beyt Hanoun'dan Han Yunus'a gitmek için kısa sürenin avantajından yararlanın.

Kendinizi ve sevdiklerinizi önemsiyorsanız, söylendiği gibi güneye gidin. Hamas liderlerinin başlarının çaresine baktığından ve bölgedeki saldırılardan korunduğundan emin olabilirsiniz.

Sahil, kum ve Olive'in batısında yaşayanların da Daldul ve Al-Sana Caddelerinden Salah Al-Din ve Al-Bahr Caddelerine doğru hareket etmelerine izin verilecek.”

İsrail'in 2007'den bu yana abluka altında tuttuğu yaklaşık 360 kilometrekarelik alana sahip Gazze Şeridi’nde 2,3 milyon Filistinli yaşıyor.

Avichay Adraee, açıklamasında bir de harita paylaştı:

#عاجل 🔴بيان مهم لسكان مدينة غزة🔴 ناشدناكم في الأيام الاخيرة مغادرة مدينة غزة إلى جنوب وادي غزة بهدف الحفاظ على سلامتكم. أود إبلاغكم بأن جيش الدفاع الإسرائيلي سيسمح بالتحرّك على الشوارع المُشار إليها دون أي اذًى بين الساعات 10:00- 16:00. من أجل سلامتكم، استغلوا الوقت القريب من… pic.twitter.com/zNSq1hnLQY — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 14, 2023

Güneye gitmek isteyenler vuruldu

İsrail ordusu dün de benzer bir açıklamayla Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerden bölgenin güneyine geçmelerini istemişti.

İsrail ordusunun dünkü açıklamasının ardından evlerini terk eden Filistinliler de saldırıya uğradı.

Gazze İçişleri Bakanlığı dün akşam, yerinden edilmiş Filistinlilerin oluşturduğu konvoya düzenlenen saldırıda en az 70 kişinin öldüğünü, 200'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansour, İsrail'in Gazze'deki sivillerden 1,1 milyonunun yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmeleri talebini “etnik temizlik ve insanlığa karşı suç” olarak tanımladı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)