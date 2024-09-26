İsrail ordusundan Beyrut’a hava saldırısı

İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güney banliyösüne hava saldırısı düzenledi.

Lübnan medyasına göre saldırıda, Camus bölgesinde, Hadi Nasrallah Yolu üzerindeki bir bina üç füzeyle hedef alındı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ilk belirlemelere göre saldırıda en az iki kişinin hayatını kaybettiğini ve 15 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralananlar arasında bulunan bir kadınının durumunun ağır olduğu belirtildi.

İsrail ordu radyosunun askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, F-35 tipi savaş uçağıyla gerçekleştirilen saldırının hedefinde Hizbullah’ın üst düzey bir isminin olduğunu iddia edildi.

Abu Dabi merkezli Sky News Arabia ise saldırıda, Hizbullah’ın silahlı insansız hava aracı biriminden sorumlu komutanı Muhammed Surur’un hedef alındığını öne sürdü.

Bir hafta içinde dördüncü saldırı

Bugünkü saldırı, İsrail’in bir hafta içinde Beyrut’a düzenlediği dördüncü saldırı oldu.

İsrail, Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine 20, 23 ve 24 Eylül’de hava saldırıları düzenlemişti.

20 Eylül’deki saldırıda, 3’ü çocuk ve 7’si kadın olmak üzere toplam 45 kişi hayatını kaybederken, Hizbullah, aralarında üst düzey askeri komutan İbrahim Akil’in de bulunduğu 20 mensubunun öldüğünü açıklamıştı.

İbrahim Akil kimdir?

23 Eylül’deki saldırıda Hizbullah’ın üst düzey askeri yetkilisi Ali Karaki’nin hedef alındığı öne sürülmüştü. Ancak Hizbullah, Karaki’nin sağlık durumunun iyi olduğunu ve güvenli bir yere nakledildiğini duyurmuştu.

24 Eylül’de ise Dahiye bölgesindeki Gubeyri Mahallesi’nde gerçekleşen saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi de yaralanmıştı. Hizbullah, saldırıda komutanlarından İbrahim el-Kubeysi’nin de aralarında bulunduğu iki mensubunun öldüğünü açıklamıştı.

İsrail ordusu Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi

(VC)