İsrail ordusundan Batı Şeria'ya baskın: Üç Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusu sabah saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeybatısındaki Tulkerim kampına baskın düzenledi, baskına karşı çıkan Filistinliler ile İsrail askerleri arasında silahlı çatışmalar yaşandı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, günün ilk saatlerinde kamptaki bir evi kuşatma altına alan İsrail güçleri, Tulkerim kampının çeşitli mahallelerine askeri araçlarını konuşlandırdı.

İsrail ordusuna ait askeri buldozerler, kamptaki caddelere, ticari işletmelere ve Filistinlilere ait araçlara zarar verdi.

Filistinli direnişçiler ile İsrail askerleri arasında çıkan çatışmalar nedeniyle zaman zaman patlama ve silah sesleri duyuldu.

Görgü tanıkları, İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının kamptaki bir yeri bombaladığını söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı’nda bir evi hedef alması sonucu 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberinde de İsrail ordusunun saldırısında hayatını kaybeden Filistinlilerin 34 yaşındaki İmad Teyser Şirim, 30 yaşındaki Muaviye el-Hac Ahmed ve 30 yaşındaki Vesim Anber olduğu aktarıldı.

#صور | الشهداء الثلاثة الذي ارتقوا بقصف الاحتلال على مخيم طولكرم صباح اليوم:

- الشهيد عماد شريم

- الشهيد معاوية الحج أحمد

- الشهيد وسيم العنبر pic.twitter.com/xKL7nolWZR — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 22, 2024

Böylece, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 640’a yükseldi.

Öte yandan, bölgede faaliyet gösteren Hamas’a bağlı Kassam Tugayları, İslami Cihad’ın Tulkerim Tugayları ve Fetih hareketinin Aksa Şehitleri Tugayları da ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda, İsrail askerleri ile çatışmalara girdiklerini ve İsrail ordusuna doğrudan kayıplar verdirdiklerini ifade etti.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023’ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(VC)