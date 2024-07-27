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DÜNYA
Yayın Tarihi: 27 Temmuz 2024 09:45
 ~ Son Güncelleme: 27 Temmuz 2024 10:18
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İsrail ordusundan Batı Şeria'ya baskın: 1'i ağır 7 kişi yaralandı

Batı Şeria’nın Cenin ve Ramallah bölgeleri ile Doğu Kudüs’teki baskınlarda biri yaralı olmak üzere iki Filistinli gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsrail ordusundan Batı Şeria'ya baskın: 1'i ağır 7 kişi yaralandı
Fotoğraf: AA Arşiv

İsrail güçleri gece boyunca işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlar düzenledi. Bu baskınların adresi Cenin, Doğu Kudüs ve Ramallah oldu.

Anadolu Ajansı’nın Filistin haber ajansı WAFA'dan aktardığına göre, İsrail güçleri, Doğu Kudüs'te yer alan İseviyye Mahallesi'nde ateş açarak ağır yaraladığı bir Filistinliyi gözaltına aldı.

İseviyye'de ayrıca İsrail güçlerinin ağır şekilde darbettiği ve aralarında 12 yaşında bir çocuk ile 76 yaşında bir kadının da olduğu 6 Filistinli hastaneye kaldırıldı.

Kudüs'ün kuzeyindeki Şufat Mülteci Kampı'ndaki baskında ise Filistinlilerle İsrail askerleri arasında çatışma çıktı. Askerler, Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası atarak karşılık verdi.

İsrail güçleri, Cenin'in güneybatısındaki Yabed kasabasındaki baskında evlerde geniş çaplı arama yaptı, Cenin'in güneyindeki Zubde ve Fahme köyleri ile Arrabe ve Kefr Rai kasabaları çevresinde de güvenlik önlemlerini artırdı.

Ramallah'ın kuzeyindeki Sincel kasabasında bir eve baskın düzenleyen İsrail askerleri, 19 yaşındaki bir genci gözaltına aldı.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında şu ana kadar 589 Filistinli hayatını kaybetti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
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(VC)

Filistin-İsrail Savaşı Batı Şeria doğu kudüs israil ordusu
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