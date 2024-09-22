ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 22 Eylül 2024 14:00
 ~ Son Güncelleme: 22 Eylül 2024 14:26
1 dk Okuma

İsrail ordusundan Batı Şeria'daki Al Jazeera ofisine baskın

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Al Jazeera televizyonu ofisi “İsrail asker emriyle” kapatıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İsrail ordusundan Batı Şeria'daki Al Jazeera ofisine baskın
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

İsrail askerleri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun Batı Şeria’daki ofisine baskın düzenledi.

Al Jazeera’da yer alan haberde, “ağır silahlı İsrail askerlerinin televizyonun Ramallah’taki ofisini 45 gün süreyle askeri emir gereği kapattığı” anlatıldı.

İsrail askerlerinin önce Al Jazeera’nın Ramallah’taki ofisinin bulunduğu binayı kuşattığı ve binanın demir kapısını bombayla patlatarak ofise baskın düzenlediği kaydedildi.

Baskında ofisteki tüm ekipman ve belgelere el koyan İsrail askerlerinin bunları kamyonlarla taşıdığı, çalışanların arabalarını kullanmasını engellediği aktarıldı.

Kanalın yayını durduruldu

Askerlerin, Al Jazeera muhabirlerinin Ramallah’ta sokakta çalışmasını da engelleyerek kanalın yayınını durdurduğu vurgulandı.

Al Jazeera tarafından yayınlanan görüntülerde, ağır silahlı İsrail askerlerinin ofise baskın yapması ve ofisin 45 gün süreyle kapatılması yönündeki askeri emri ofisin müdürü Velid el-Omeri’ye teslim etmesi yer alıyor.

Şirin Ebu Akile’nin fotoğrafına saldırı

İsrail askerlerinin baskın sırasında ofisin çevresine göz yaşartıcı gaz bombası attığı belirtilirken, Al Jazeera Müdürü Omeri, askerlerin ofisin önünde bulunan, İsrail tarafından öldürülen Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile’nin fotoğrafını yırtarak tahrip ettiğini söyledi.

Al Jazeera’nın Ramallah’taki ofisinin basılması ve kapatılmasından dört ay önce de kanalın Kudüs’teki ofisi kapatılmıştı.

Gazeteci Ebu Akile’nin öldürülmesi | İsrail: Yanlışlıkla öldürmüş olabiliriz
Gazeteci Ebu Akile’nin öldürülmesi | İsrail: Yanlışlıkla öldürmüş olabiliriz
6 Eylül 2022

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı al jazeera israil ordusu Batı Şeria ramallah
ilgili haberler
İsrail, Gazze'de bir gazeteci daha öldürdü
15 Eylül 2024
/haber/israil-gazze-de-bir-gazeteci-daha-oldurdu-299706
Basın meslek örgütlerinden AB'ye: İsrail ile ortaklık anlaşmasını askıya alın
26 Ağustos 2024
/haber/basin-meslek-orgutlerinden-ab-ye-israil-ile-ortaklik-anlasmasini-askiya-alin-298981
İsrail, Gazze’de Al Jazeera muhabiri ve kameramanını öldürdü
1 Ağustos 2024
/haber/israil-gazzede-al-jazeera-muhabiri-ve-kameramanini-oldurdu-298097
İsrail, Al Jazeera televizyonunun ofisini bastı, yayınlarını sonlandırdı
6 Mayıs 2024
/haber/israil-al-jazeera-televizyonunun-ofisini-basti-yayinlarini-sonlandirdi-294983
GAZZE'DE SİVİLLERE HAVA SALDIRISI
Al Jazeera Gazze büro şefinin üç aile üyesi öldürüldü
25 Ekim 2023
/haber/al-jazeera-gazze-buro-sefinin-uc-aile-uyesi-olduruldu-286963
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İsrail, Gazze'de bir gazeteci daha öldürdü
15 Eylül 2024
/haber/israil-gazze-de-bir-gazeteci-daha-oldurdu-299706
Basın meslek örgütlerinden AB'ye: İsrail ile ortaklık anlaşmasını askıya alın
26 Ağustos 2024
/haber/basin-meslek-orgutlerinden-ab-ye-israil-ile-ortaklik-anlasmasini-askiya-alin-298981
İsrail, Gazze’de Al Jazeera muhabiri ve kameramanını öldürdü
1 Ağustos 2024
/haber/israil-gazzede-al-jazeera-muhabiri-ve-kameramanini-oldurdu-298097
İsrail, Al Jazeera televizyonunun ofisini bastı, yayınlarını sonlandırdı
6 Mayıs 2024
/haber/israil-al-jazeera-televizyonunun-ofisini-basti-yayinlarini-sonlandirdi-294983
GAZZE'DE SİVİLLERE HAVA SALDIRISI
Al Jazeera Gazze büro şefinin üç aile üyesi öldürüldü
25 Ekim 2023
/haber/al-jazeera-gazze-buro-sefinin-uc-aile-uyesi-olduruldu-286963
Sayfa Başına Git