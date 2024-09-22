İsrail ordusundan Batı Şeria'daki Al Jazeera ofisine baskın

İsrail askerleri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun Batı Şeria’daki ofisine baskın düzenledi.

Al Jazeera’da yer alan haberde, “ağır silahlı İsrail askerlerinin televizyonun Ramallah’taki ofisini 45 gün süreyle askeri emir gereği kapattığı” anlatıldı.

İsrail askerlerinin önce Al Jazeera’nın Ramallah’taki ofisinin bulunduğu binayı kuşattığı ve binanın demir kapısını bombayla patlatarak ofise baskın düzenlediği kaydedildi.

Baskında ofisteki tüm ekipman ve belgelere el koyan İsrail askerlerinin bunları kamyonlarla taşıdığı, çalışanların arabalarını kullanmasını engellediği aktarıldı.

Kanalın yayını durduruldu

Askerlerin, Al Jazeera muhabirlerinin Ramallah’ta sokakta çalışmasını da engelleyerek kanalın yayınını durdurduğu vurgulandı.

Al Jazeera tarafından yayınlanan görüntülerde, ağır silahlı İsrail askerlerinin ofise baskın yapması ve ofisin 45 gün süreyle kapatılması yönündeki askeri emri ofisin müdürü Velid el-Omeri’ye teslim etmesi yer alıyor.

Şirin Ebu Akile’nin fotoğrafına saldırı

İsrail askerlerinin baskın sırasında ofisin çevresine göz yaşartıcı gaz bombası attığı belirtilirken, Al Jazeera Müdürü Omeri, askerlerin ofisin önünde bulunan, İsrail tarafından öldürülen Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile’nin fotoğrafını yırtarak tahrip ettiğini söyledi.

Al Jazeera’nın Ramallah’taki ofisinin basılması ve kapatılmasından dört ay önce de kanalın Kudüs’teki ofisi kapatılmıştı.

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(VC)