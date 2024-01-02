İsrail ordusunda “Gazze planı”

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, İsrail ordusu, saldırıların ardından Gazze Şeridi’nin yönetimi hakkında hazırladığı planı kabine toplantısında sundu.

İsrail ordusunun hazırladığı planın, “Gazze Şeridi’nin bölgelere ayrılarak, her bölgenin kontrolünü bir aşiretin sağlamasını ve insani yardımların dağıtımından sorumlu olmasını, İsrail ordusu ve İç İstihbarat Servisi Şin-Bet’in bildiği bu aşiretlerin, Gazze’de geçici süreyle sivil yaşamı yönetmesini içerdiği” iddia edildi.

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Netanyahu’dan “temel değişiklik” talebi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da İsrail Meclisinde Güvenlik ve Dışişleri Komitesine yaptığı konuşmada, "Temel bir değişiklik olmadan, Filistin Yönetiminin Gazze’nin idaresinin bir parçası olmasını konuşmanın anlamı yok" dedi.

Filistin Yönetimine işaret eden Netanyahu, "Eğer değişim konusunda ciddilerse, bunu önce Batı Şeria’da kanıtlasınlar" diye konuştu.

ABD ile görüşmeler

KAN’ın haberinde, Netanyahu’nun açıklamalarının, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile ABD’de, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının sonlandırılmasının ardından bölgeye ilişkin "planlama” ile ilgili yaptığı görüşmelerin ardından geldiği belirtildi.

Blinken’in bu hafta İsrail’i ziyaret ederek, siyasilerden Gazze Şeridi’nde saldırılar sonrasına ilişkin plan hakkında açıklama isteyeceği aktarıldı.

ABD’nin, saldırıların ardından İsrail’in, Gazze’yi bir Filistin yapısının yönetmesini reddetmesinin, İsrail’in Gazze’yi fiilen işgal etmesine yol açacağından endişe duyduğu belirtildi.

Filistin’de Hamas, 2007’den bu yana Gazze Şeridi'ni kontrol ederken, Abbas liderliğindeki Fetih hareketinin oluşturduğu Filistin hükümeti de Batı Şeria'yı yönetiyor.

Yasa değişikliği iptal edildi

İsrail Yüksek Mahkemesi, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin tartışmalı yargı reformu kapsamındaki yasayı iptal etti.

Hükümet, bu yasa değişikliği ile Yüksek Mahkeme'nin hükümetin kararlarını bozma yetkisini elinden alıyordu. Mecliste çoğunluğu oluşturan koalisyon hükümeti, yargı düzenlemesine karşı büyüyen siyasi ve toplumsal muhalefete ve kitlesel protestolara rağmen bu yasayı 24 Temmuz'da Meclisten geçirmişti.

Muhalefetten mahkeme kararına destek

Mahkemenin kararının ardından Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nden yapılan açıklamada, "Yüksek Mahkeme'nin İsrail'deki toplumsal tartışmanın merkezinde, özellikle de Gazze'deki askeri operasyonda askerler savaşırken ve hayatlarını tehlikeye atarken böyle bir karar alması üzücü" dendi.

Meclisteki ikinci büyük parti Yesh Atid (Gelecek Var) lideri Yair Lapid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yüksek Mahkeme İsrail vatandaşlarını koruma rolünü sadakatle yerine getirdi. Yüksek Mahkeme'ye tam destek veriyoruz" dedi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)