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DÜNYA
Yayın Tarihi: 12 Mart 2024 08:59
 ~ Son Güncelleme: 12 Mart 2024 09:01
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İsrail ordusu yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde yardım tırlarının gelişini bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırısında ölen ve yaralananlar oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsrail ordusu yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı
Fotoğraf: AA

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'nin doğusundaki Kuveyt Kavşağı yakınında yardım tırlarını bekleyen Filistinlilere ateş açtığını söyledi.

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Basal, saldırıda yardım bekleyen Filistinlilerin arasında ölen ve yaralananların olduğunu belirtti.

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Ne olmuştu?

İsrail ordusu 29 Şubat’ta Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef aldı. Bu saldırıda 118 kişi hayatını kaybetti, 760 kişi yaralandı.

Gazze'deki hükümet, İsrail'in insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısının "kasıtlı ve planlı" olduğunu vurgulayarak, "İşgal ordusu bu kişilerin, bölgeye insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü" açıklamasını yaptı.

İsrail ordusunun 3 Mart’ta Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah'ta insani yardım aracını hedef alması sonucu da 9 kişi hayatını kaybetti, onlarcası yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500’ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 112 Filistinli öldürüldü, 72 bin 760 kişi yaralandı. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yerleşimcilerin saldırılarında 426 Filistinli hayatını kaybetti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
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(AS)

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