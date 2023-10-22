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DÜNYA
Yayın Tarihi: 22 Ekim 2023 19:09
 ~ Son Güncelleme: 22 Ekim 2023 20:28
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İsrail ordusu ‘yanlışlıkla’ Mısır mevzisini vurdu

Mısır ordusuna ait bir mevzinin 'yanlışlıkla' vurulduğunu açıklayan İsrail ordu sözcüsü, “Üzgünüz” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/22/israil-ordusu-yanlislikla-misir-mevzisini-vurdu.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi sınırında Mısır ordusuna ait bir mevziyi ‘yanlışlıkla’ tank ateşiyle vurduklarını açıkladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Kısa bir süre önce İsrail ordusuna ait tank, yanlışlıkla Kerem Şalom (Kerem Ebu Salim) bölgesinde sınıra yakın konumdaki Mısır mevzisini vurdu. Olayın detayları araştırılıyor” dedi.

Adraee ayrıca, İsrail ordusunun “olaydan üzüntü duyduğunu” yazdı.

Mısır'dan açıklama

Mısır Savunma Bakanlığı, İsrail ordusuna ait tankın ‘kasıtsız’ açtığı ateş sonucu bir sınır muhafızının hafif yaralandığını açıkladı.

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(VC)

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