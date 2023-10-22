İsrail ordusu ‘yanlışlıkla’ Mısır mevzisini vurdu
Mısır ordusuna ait bir mevzinin 'yanlışlıkla' vurulduğunu açıklayan İsrail ordu sözcüsü, “Üzgünüz” dedi.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi sınırında Mısır ordusuna ait bir mevziyi ‘yanlışlıkla’ tank ateşiyle vurduklarını açıkladı.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Kısa bir süre önce İsrail ordusuna ait tank, yanlışlıkla Kerem Şalom (Kerem Ebu Salim) bölgesinde sınıra yakın konumdaki Mısır mevzisini vurdu. Olayın detayları araştırılıyor” dedi.
Adraee ayrıca, İsrail ordusunun “olaydan üzüntü duyduğunu” yazdı.
Mısır'dan açıklama
Mısır Savunma Bakanlığı, İsrail ordusuna ait tankın ‘kasıtsız’ açtığı ateş sonucu bir sınır muhafızının hafif yaralandığını açıkladı.
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023
(VC)
ilgili haberler
ilgili haberler