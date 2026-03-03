ENGLISH KURDÎ
YT: Yayın Tarihi: 03.03.2026 01:47 3 Mart 2026 01:47
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.03.2026 02:24 3 Mart 2026 02:24
Okuma Okuma:  2 dakika

İsrail ordusu, Tahran'a yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu

İsrail ordusundan yapılan açıklamada İran'a yeni bir saldırı dalgasının başladığı belirtilidi. İsrail, İran’ın başkenti Tahran’da Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) yerleşkesinin yer aldığı bölgeye de saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail ordusu, Tahran'a yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu
Tahran'da sivil yerleşimlere yönelik çifte bombalamalar, ikinci patlamada yardıma gelenleri vuruyor/Fotoğraf: dropsitenews.com

İsrail Ordusu Sözcüsü Aviçay Adraee, X sosyal medya hesabından paylaştığı haritada Tahran’da kırmızıyla işaretlediği Evin semtindeki İran Radyo ve Televizyon Kurumu yerleşkesi çevresinin boşaltılması için uyardı. Kısa süre içinde İsrail ordusunun saldıracağı tehdidinde bulundu.

AA'nın haberine göre, Tahran'da güçlü patlama sesleri duyuluyor.

Rubio: "Sonraki aşama İran için şu ankinden daha zorlu olacak"

ABD Kongresinde katıldığı toplantının ardından basın mensuplarına İran gündemini değerlendiren Marco Rubio, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını savundu.

Rubio, İran'ın hem ABD hem de İsrail için "acil ve yakın bir tehdit" olduğunu ileri sürdü. "Bu bizim için yakın bir tehditti. İran'ın saldırıya uğradığı takdirde hemen bizim peşimize düşeceğini biliyorduk." diye konuştu.

Askeri saldırıların devam edeceği mesajını veren Rubio, "Henüz ABD ordusunun en sert vuruşu yapılmadı. Sonraki aşama İran için şu ankinden daha zorlu olacak. Peki bu ne kadar sürecek? Ne kadar süreceğini bilmiyorum. Hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşmayı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Rubio, İran'a yönelik saldırılarının temel amaçlarından birinin, Tahran'ın balistik füze kapasitesini yok etmek olduğuna dikkati çekerek, "Uzun zamandır yapmaya çalıştıkları şey, bir kalkan olarak konvansiyonel silah kapasitesi oluşturmaktır." değerlendirmesini yaptı.

Rubio, İran'da rejim değişikliği konusundaki düşüncesiyle ilgili soruya da, "Her ne kadar orada yeni bir rejim görmek istesek de asıl önemli olan, bundan bir yıl sonra ülkeyi kim yönetirse yönetsin, bizi tehdit edecek bu balistik füzelere sahip olmayacakları." diye yanıt verdi.

İsrail'in İran'da bir okulu hedef almasına yönelik bir soruyu yanıtlayan ABD'li bakan, kendilerinin kasıtlı olarak sivilleri hedef almadıklarını, ancak İran'ın sivilleri hedef aldığını savundu.

(AEK)

Washington D. C.-Tahran
ilgili haberler
ABD-İSRAİL’İN İRAN SALDIRILARINDA 3. GÜN
İsrail, Lübnan’da birçok noktaya hava saldırısı düzenledi
2 Mart 2026
/haber/israil-lubnanda-bircok-noktaya-hava-saldirisi-duzenledi-317241
ABD-İsrail saldırılarında dört İranlı üst düzey yetkili öldürüldü
1 Mart 2026
/haber/abd-israil-saldirilarinda-dort-iranli-ust-duzey-yetkili-olduruldu-317219
İran’da ilkokula ABD-İsrail füzesi: 148 ölü
1 Mart 2026
/haber/iranda-ilkokula-abd-israil-fuzesi-148-olu-317217
İran, İsrail'e 11'nci dalga füze saldırısı başlattı
28 Şubat 2026
/haber/iran-israil-e-11-nci-dalga-fuze-saldirisi-baslatti-317208
İRAN'DAN MİSİLLEME
ABD ve İsrail, İran’a saldırı başlattıklarını duyurdu
28 Şubat 2026
/haber/abd-ve-israil-irana-saldiri-baslattiklarini-duyurdu-317187
