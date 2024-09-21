İsrail ordusu son 24 saatte Gazze'de 44 kişiyi öldürdü

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in, 20 Eylül Cuma sabahından bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, cuma gününden beri düzenlenen saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 44 Filistinli hayatını kaybetti.

7 Ekim

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 272 Filistinli öldü, 95 bin 551 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 716 Filistinli hayatını kaybetti. (TY)