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HABER
Yayın Tarihi: 21 Eylül 2024 09:47
 ~ Son Güncelleme: 21 Eylül 2024 09:47
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İsrail ordusu son 24 saatte Gazze'de 44 kişiyi öldürdü

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 41 bin Filistinli öldü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İsrail ordusu son 24 saatte Gazze'de 44 kişiyi öldürdü
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in, 20 Eylül Cuma sabahından bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, cuma gününden beri düzenlenen saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 44 Filistinli hayatını kaybetti.

7 Ekim

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 272 Filistinli öldü, 95 bin 551 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 716 Filistinli hayatını kaybetti. (TY)

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023
Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı Gazze Şeridi israil ordusu militarizm
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20 Eylül 2024
/haber/uluslararasi-hak-orgutlerinden-gazze-cagrisi-bos-aciklamalarin-zamani-gecti-299869
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19 Eylül 2024
/haber/bm-gazzeliler-iki-gunde-bir-yemek-yiyor-299845
BM: Gazze’de sağlık şartları gün be gün kötüye gidiyor
17 Eylül 2024
/haber/bm-gazzede-saglik-sartlari-gun-be-gun-kotuye-gidiyor-299772
Gazze’nin yüzde 85’i yerinden ediliyor
17 Eylül 2024
/haber/gazzenin-yuzde-85i-yerinden-ediliyor-299760
Gazze’de öldürülen 11 bin 983 çocuğun ismi açıklandı
17 Eylül 2024
/haber/gazzede-oldurulen-11-bin-983-cocugun-ismi-aciklandi-299754
İSRAİL SALDIRILARININ 346. GÜNÜ
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/haber/gazze-seridi-nde-can-kaybi-41-bin-226-ya-yukseldi-299738
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/haber/israil-gazze-de-bir-kez-daha-guvenli-bolgeyi-vurdu-en-az-40-olu-299476
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29 Ağustos 2024
/haber/dso-gazze-de-cocuk-felci-asisi-icin-gecici-ateskes-kararini-acikladi-299142
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