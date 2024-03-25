İsrail ordusu Şifa Hastanesinin ana binasını bombaladı

İsrail ordusu Gazze kentinin batısında bulunan, binlerce hasta ve yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Şifa Hastanesi ve çevresindeki binalara saldırılarını 8 gündür sürdürüyor. Saldırılarda çok sayıda kişi yaşamını yitirdi ve yaralandı. Ayrıca birçok Filistinli de İsrail güçlerince alıkonuldu.

AA’nın görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre İsrail tankları, Şifa Hastanesi'nin ana binasının üst katını bombalayarak büyük hasara yol açtı.

İsrail'in Şifa Hastanesi'nin batısındaki bir evi hedef aldığı hava saldırısında çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı. Sağlık ve sivil savunma ekipleri olay yerine ulaşamazken, bölgedeki siviller büyük zorluklarla bazı yaralıları Gazze şehrinin doğusundaki El-Ehli Baptist Hastanesine nakletti.

Hastanenin kuzeyindeki Ayidiyye caddesinde İsrail güçleri ile direniş güçleri arasında sabahın erken saatlerine kadar devam eden şiddetli çatışmalar yaşandı. Bölge sakinleri, İsrail ordusunun bombardımanının yanı sıra, yoğun topçu ateşi ve ağır makineli tüfeklerle karşılıklı ateş edildiğine yönelik seslerin duyulduğunu aktardı.

Yerel kaynaklara göre İsrail ordusu, sabah saatlerinde Şifa Hastanesi çevresinde yaşayanlara hoparlörler aracılığıyla evlerini boşaltmaları ve Gazze Şeridi'nin güneyine gitmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Ordudan açıklama: 500 Filistinli alıkondu

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Şifa Hastanesi'ne baskın düzenledikleri 18 Mart'tan bu yana hastane çevresinde 500 Filistinliyi alıkoyduğu belirtildi.

Şifa Hastanesi'nin bulunduğu bölgede çatışmaların sürdüğü aktarılan açıklamada, İsrail askerlerinin alıkoyduğu 500 kişinin, Hamas ve İslami Cihad Hareketine mensup oldukları ileri sürüldü.

Ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki El-Emel Mahallesine yönelik saldırıların devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Son 24 saatte çıkan çatışma ve hava saldırılarında mahallede 20 Filistinli öldürülürken, yüzlerce Filistinli de saldırının ardından bölgeyi terk etti" dendi.

Şifa Hastanesine baskınlar İsrail ordusu, Gazze kentinin batısında bulunan 7 binden fazla hasta ve yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Şifa Hastanesine 18 Mart sabahı baskın düzenlemiş ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı yerleşkeyi kuşatmıştı. İsrail ordusunun 8 gündür Şifa Hastanesi ve çevresindeki binalara yönelik saldırılarında, çok sayıda Filistinli hayatını kaybederken, yüzlercesi de alıkonuldu. İsrail ordusu, 15 Kasım 2023'te de Şifa Hastanesinde tüneller ve cephanelikler bulunduğu iddiasıyla baskın düzenlemiş, hastaneyi hizmet dışı bırakıp ciddi zarar verdikten sonra iddialarını destekleyecek kanıt sunamamıştı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)