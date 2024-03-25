ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 25 Mart 2024 14:35
 ~ Son Güncelleme: 25 Mart 2024 14:37
2 dk Okuma

İsrail ordusu Şifa Hastanesinin ana binasını bombaladı

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Şifa Hastanesi çevresinde yaşayanlara hoparlörler aracılığıyla evlerini boşaltmaları ve Gazze Şeridi’nin güneyine gitmeleri konusunda çağrı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsrail ordusu Şifa Hastanesinin ana binasını bombaladı
Fotoğraf: AA

İsrail ordusu Gazze kentinin batısında bulunan, binlerce hasta ve yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Şifa Hastanesi ve çevresindeki binalara saldırılarını 8 gündür sürdürüyor. Saldırılarda çok sayıda kişi yaşamını yitirdi ve yaralandı. Ayrıca birçok Filistinli de İsrail güçlerince alıkonuldu.

AA’nın görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre İsrail tankları, Şifa Hastanesi'nin ana binasının üst katını bombalayarak büyük hasara yol açtı.

İsrail'in Şifa Hastanesi'nin batısındaki bir evi hedef aldığı hava saldırısında çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı. Sağlık ve sivil savunma ekipleri olay yerine ulaşamazken, bölgedeki siviller büyük zorluklarla bazı yaralıları Gazze şehrinin doğusundaki El-Ehli Baptist Hastanesine nakletti.

Hastanenin kuzeyindeki Ayidiyye caddesinde İsrail güçleri ile direniş güçleri arasında sabahın erken saatlerine kadar devam eden şiddetli çatışmalar yaşandı. Bölge sakinleri, İsrail ordusunun bombardımanının yanı sıra, yoğun topçu ateşi ve ağır makineli tüfeklerle karşılıklı ateş edildiğine yönelik seslerin duyulduğunu aktardı.

Yerel kaynaklara göre İsrail ordusu, sabah saatlerinde Şifa Hastanesi çevresinde yaşayanlara hoparlörler aracılığıyla evlerini boşaltmaları ve Gazze Şeridi'nin güneyine gitmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Ordudan açıklama: 500 Filistinli alıkondu

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Şifa Hastanesi'ne baskın düzenledikleri 18 Mart'tan bu yana hastane çevresinde 500 Filistinliyi alıkoyduğu belirtildi.

Şifa Hastanesi'nin bulunduğu bölgede çatışmaların sürdüğü aktarılan açıklamada, İsrail askerlerinin alıkoyduğu 500 kişinin, Hamas ve İslami Cihad Hareketine mensup oldukları ileri sürüldü.

Ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki El-Emel Mahallesine yönelik saldırıların devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Son 24 saatte çıkan çatışma ve hava saldırılarında mahallede 20 Filistinli öldürülürken, yüzlerce Filistinli de saldırının ardından bölgeyi terk etti" dendi.

Şifa Hastanesine baskınlar

İsrail ordusu, Gazze kentinin batısında bulunan 7 binden fazla hasta ve yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Şifa Hastanesine 18 Mart sabahı baskın düzenlemiş ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı yerleşkeyi kuşatmıştı.

İsrail ordusunun 8 gündür Şifa Hastanesi ve çevresindeki binalara yönelik saldırılarında, çok sayıda Filistinli hayatını kaybederken, yüzlercesi de alıkonuldu.

İsrail ordusu, 15 Kasım 2023'te de Şifa Hastanesinde tüneller ve cephanelikler bulunduğu iddiasıyla baskın düzenlemiş, hastaneyi hizmet dışı bırakıp ciddi zarar verdikten sonra iddialarını destekleyecek kanıt sunamamıştı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
ilgili haberler
Filistin: İsrail, Gazze'yi halkından koparmaya çalışıyor
Bugün 08:30
/haber/filistin-israil-gazze-yi-halkindan-koparmaya-calisiyor-293398
İsrail'in Gazze saldırılarında 14 bin 280 çocuk öldü
24 Mart 2024
/haber/israil-in-gazze-saldirilarinda-14-bin-280-cocuk-oldu-293393
Gazze’de savaş: RSF, Beyrut’ta bir bölgesel basın özgürlüğü merkezi kurdu
22 Mart 2024
/haber/gazzede-savas-rsf-beyrutta-bir-bolgesel-basin-ozgurlugu-merkezi-kurdu-293356
BM Güvenlik Konseyi’nde Gazze için ateşkes tasarısı
22 Mart 2024
/haber/bm-guvenlik-konseyinde-gazze-icin-ateskes-tasarisi-293320
Gazze’de 31 bin 988 Filistinli hayatını kaybetti
21 Mart 2024
/haber/gazzede-31-bin-988-filistinli-hayatini-kaybetti-293291
ilgili haberler
Filistin: İsrail, Gazze'yi halkından koparmaya çalışıyor
Bugün 08:30
/haber/filistin-israil-gazze-yi-halkindan-koparmaya-calisiyor-293398
İsrail'in Gazze saldırılarında 14 bin 280 çocuk öldü
24 Mart 2024
/haber/israil-in-gazze-saldirilarinda-14-bin-280-cocuk-oldu-293393
Gazze’de savaş: RSF, Beyrut’ta bir bölgesel basın özgürlüğü merkezi kurdu
22 Mart 2024
/haber/gazzede-savas-rsf-beyrutta-bir-bolgesel-basin-ozgurlugu-merkezi-kurdu-293356
BM Güvenlik Konseyi’nde Gazze için ateşkes tasarısı
22 Mart 2024
/haber/bm-guvenlik-konseyinde-gazze-icin-ateskes-tasarisi-293320
Gazze’de 31 bin 988 Filistinli hayatını kaybetti
21 Mart 2024
/haber/gazzede-31-bin-988-filistinli-hayatini-kaybetti-293291
Sayfa Başına Git