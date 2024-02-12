İsrail ordusu, Refah’a operasyon hazırlığında

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail’in Gazze'deki saldırılarından kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı Refah kentine saldırıyı 3 kere onayladığı ve saldırı için hükümetten izin beklediği İsrail basınına yansıdı.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Halevi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da katıldığı bir toplantıda İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarına ilişkin bakanları bilgilendirdi.

İsrail'in "Kanal 13" televizyonunda yer alan haberde de Halevi’nin, bakanlara Refah’a saldırı için “üç kez onay verdiğini ve hükümetin izin vermesi halinde saldırıya hazır olduklarını söylediği” kaydedildi.

Haaretz’te yer alan ve ismi paylaşılmayan kaynaklara dayandırılan haberde ise hükümetin Refah’a saldırı için henüz bir takvim belirlemediği kaydedildi.

Ne olmuştu? İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 Şubat'ta Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, kara saldırılarını, Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 4 Şubat'taki açıklamasında, Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini verdi. İsrail devlet televizyonu KAN'ın 6 Şubat'ta siyasi kaynaklara dayandırdığı haberde, Refah kentinde operasyonlara başlamadan önce kentin tahliye edileceği belirtildi. İsrail Başbakanlık Ofisinden 9 Şubat'ta yapılan açıklamada, Netanyahu’nun, ordu ve güvenlik teşkilatına, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını verdiği kaydedildi.

Hamas: Refah’taki katliam soykırım savaşının devamı

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail'in Refah kentinde 100'den fazla kişinin ölümüne neden olan saldırılarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Hamas'ın sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamasında Rişk, "İşgalci İsrail'in Refah'ta 100'den fazla kişinin şehit edildiği katliamları, soykırım ve zorla yerinden etme savaşının bir devamıdır" dedi.

İsrail'in Refah'a saldırısının, Binyamin Netanyahu hükümetinin, soykırım eylemi olarak kabul edilebilecek her türlü adımı durdurmak için acil tedbirleri onaylayan Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarını görmezden geldiğini doğruladığını vurgulayan Rişk, "Netanyahu'ya dün yaktıkları yeşil ışık ve soykırım savaşını sürdürmesi için ona sağladıkları açık destek nedeniyle Refah katliamından Netanyahu hükümetiyle birlikte (ABD Başkanı Joe) Biden yönetimi de tümüyle sorumludur" dedi.

İsrail'in sivillere yönelik soykırım suçlarının durdurulmasını isteyen Rişk, "Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşimi Milletler Güvenlik Konseyine Siyonist saldırganlığı ve Gazze Şeridi'ndeki savunmasız sivillere karşı devam eden soykırım suçlarını durdurmak için acil ve ciddi eyleme geçme çağrısında bulunuyoruz" diye konuştu.

Biden, Refah operasyonuna karşı

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden ve Netanyahu, "Hamas'ın elinde kalan tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamaya yönelik devam eden çabaları" ele almak üzere telefonla görüştü.

Açıklamada, Biden'ın, Netanyahu'ya "Refah'ta 1 milyondan fazla insanın güvenliğini sağlamak için inandırıcı ve uygulanabilir bir plan olmadan askeri operasyona başlamaması gerektiği" görüşünü yinelediği ifade edildi.

ABD Başkanı Biden'ın "masum Filistinli sivillere yönelik insani yardımın verimini ve tutarlılığını artırmak için acil ve spesifik adımlar atılması çağrısında bulunduğu" kaydedilen açıklamada, Biden'ın ayrıca, "Hamas'ın yenilgiye uğratıldığını görme ve İsrail ile halkının uzun vadeli güvenliğini sağlama yönündeki ortak hedefi" yeniden teyit ettiği aktarıldı.

AB: Gazze'deki insanlar kaçamıyor, kapılar kapalı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ülkelerinin kalkınma bakanlarının Brüksel'deki gayriresmi nitelikli toplantısının girişinde basına yaptığı açıklamada, "Mısır sınırındaki durumdan çok endişeliyiz. İsrail tarafından yeni bir operasyon yürütülüyor gibi görünüyor. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, nereye tahliye edilebileceklerini söylemeden 1,7 milyon kişinin tahliye edilmesini istiyor" dedi.

Borrell "İsrail, 1,7 milyondan fazla kişinin bulunduğu bir bölgeye saldırırsa insanlar duvara çarpacak. Kaçacak yerleri yok. Savaş olduğunda insanlar kaçar. Ancak Gazze'deki insanlar kaçamıyor. Kapılar kapalı. Hiçbir yere kaçamadan bombalanıyorlar" diye konuştu.

MSF: Refah kentine kara saldırısı felaket olur Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Genel Direktörü Meinie Nicolai, İsrail'in, Refah kentine yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. "İsrail'in Refah'a yönelik duyurduğu kara saldırısı felaket olur ve bu yönde ilerlenmemelidir" diyen Nicolai, Refah'ta birçoğu çadırlarda ve derme çatma barınaklarda yaşayan bir milyondan fazla insanın devam eden katliamın dramatik şekilde artmasıyla karşı karşıya olduğunu belirtti. "Gazze'de hiçbir yer güvenli değil" diye konuşan Nicolai, zorla yerinden edilmelerin tekrarlanmasıyla küçük bir alanda sıkışan ve hiçbir seçenekleri olmayan Gazzelilerin Refah'a itildiğini vurguladı. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki 9 farklı sağlık tesisini tahliye etmek zorunda kaldıklarını kaydeden Nicolai, bu işlemlerin, sağlık tesislerine yönelik saldırılar ve sağlık ekipleri ile hastalara yönelik "zorla tahliye emirlerinin" ardından yapıldığını bildirdi. Nicolai, "Sağlık personeli ve hastalar tutuklandı, istismar edildi ve öldürüldü. Bütün bunlar dünya liderlerinin gözü önünde oldu. Artık Gazze'de görev yapmak imkansız hale geldi. Filistinliler için hayat kurtarıcı bakım sağlamaya yönelik tüm girişimlerimiz İsrail'in düşmanca davranışları nedeniyle azaldı. İhtiyaçlar çok fazla ve mevcut durum çok daha büyük ölçekte güvenli bir insani müdahale gerektiriyor" değerlendirmesinde bulundu. İsrail hükümetine Refah'a yönelik saldırıyı derhal durdurma çağrısında bulunan Nicolai, ABD dahil İsrail'i destekleyen tüm ülkelerden tam ve kalıcı bir ateşkes sağlamak için somut adımlar atma talebinde bulundu ve siyasi söylemlerin yeterli olmadığını vurguladı.

DSÖ: 1,4 milyon kişi için çok ağır sonuçları olabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in kara saldırısını genişletmek için Filistinlileri Gazze'nin güneyindeki Refah kentinden tahliye planlarına ilişkin haberlerin son derece rahatsız edici olduğunu vurguladı.

Ghebreyesus, İsrail'in Refah kentindeki tahliye planlarına ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu, bu planın hayata geçirilmesinin, gidecek başka yeri olmayan ve sağlık hizmeti alabilecek neredeyse hiçbir yeri kalmayan 1,4 milyon kişi için çok ağır sonuçları olabileceğini dile getirdi.

Refah'taki tüm hastanelerin kapasitesinin üzerinde dolu olduğuna işaret eden Ghebreyesus, Gazze Şeridi'ndeki diğer hastanelerin çoğunluğunun kısıtlı hizmet verdiğini ya da işlevsiz durumda olduğunu aktardı.

Ghebreyesus, taraflara rehinelerin serbest bırakılması dahil olmak üzere derhal ateşkes sağlanması yönünde çağrı yaptı.

Refah kenti Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin kente sığınmasıyla birlikte 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor. İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 176 Filistinli öldürüldü, 67 bin 784 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. Filistin resmi ajansı WAFA, Refah'taki hastane yetkililerine dayandırdığı haberinde, İsrail'in dün gece kente düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü ve hastanelere yüzlerce yaralı getirildiğini belirtti. Filistin Kızılayı da İsrail saldırılarının Refah kent merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurmuştu. Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun savaş uçakları, yoğun topçu atışı ve savaş gemileriyle denizden açtığı ateşle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini, özellikle yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çok sayıda evi ve camiyi hedef aldığını kaydetti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)