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Yayın Tarihi: 7 Nisan 2025 08:07
 ~ Son Güncelleme: 7 Nisan 2025 08:12
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İsrail Ordusu'ndan Gazze'de yeni tahliye emri: Beş mahalle hedefte

7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail saldırıları sonucu Gazze Şeridi’ndeki yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 90’ı en az bir kez yerinden edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Fotoğrafta, Gazze Şeridi'nde büyük yıkıma uğramış bir yerleşim bölgesi görülüyor. Arka planda ağır bombardıman sonucu büyük bölümü tahrip olmuş çok katlı apartmanlar yer alıyor. Binaların cepheleri delik deşik, bazıları tamamen çökmüş, enkazlar yere saçılmış. Pencereler kırık, duvarlar kararmış ve yangın izleriyle kaplı.
Fotoğraf: AA

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan beş mahalledeki sivillerin bölgeyi terk etmesini istedi. Adraee, paylaşımında ilgili bölgeleri gösteren bir harita da yayımladı.

Tahliye emri, Deyr el-Belah’taki es-Sahaba, el-Samah, el-Avde, el-Zevaide ve el-Salah mahallelerini kapsıyor. Adraee, bu mahallelerin ağır saldırılara maruz kalacağını ve bunun “son uyarı” olduğunu belirterek, sivillerin güneydeki Han Yunus’ta yer alan El-Mevasi bölgesine gitmeleri çağrısında bulundu.

Netanyahu'dan yoğun saldırı talimatı

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ABD’ye giderken uçakta Savunma Bakanı Yisrael Katz ile görüştüğü bildirildi. Görüşmede Netanyahu’nun, Gazze’den gelen roket saldırılarına sert karşılık verilmesini ve bölgeye yönelik yoğun saldırıların sürdürülmesini istediği belirtildi.

Savunma Bakanı Katz da yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna Gazze’ye çok şiddetli saldırılar düzenlenmesi talimatını verdiğini söyledi.

Hamas'tan misilleme roketleri

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze’de sivillerin hedef alınmasına misilleme olarak İsrail’in Aşdod kentini roketlerle vurduğunu duyurdu. Açıklamada, saldırının İsrail’in Gazze’deki sivil alanlara yönelik saldırılarına yanıt olarak yapıldığı ifade edildi.

İsrail ordusu ise Gazze’den fırlatılan 10 roketin 5’inin engellendiğini, diğer 5’inin farklı bölgelere isabet ettiğini açıkladı.

Gazze'de insani kriz derinleşiyor

7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail saldırıları sonucu Gazze Şeridi’ndeki yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 90’ı en az bir kez yerinden edildi. Altyapının büyük oranda yok olduğu bölgede, siviller hem saldırılardan korunmaya hem de temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. İnsani yardım girişlerinin engellenmesi, bölgedeki krizi daha da derinleştiriyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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