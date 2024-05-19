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Yayın Tarihi: 19 Mayıs 2024 11:55
 ~ Son Güncelleme: 19 Mayıs 2024 11:55
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İsrail ordusu mülteci kampını vurdu: En az 20 ölü

İsrail, Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı’ndaki yerleşim alanını hedef aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsrail ordusu mülteci kampını vurdu: En az 20 ölü
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İsrail ordusunun, dün gece Gazze Şeridi’nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı’ndaki bir yerleşim alanını hedef alması sonucu en az 20 kişi hayatını kaybetti, onlarca Filistinli yaralandı.

Anadolu Ajansı’nın Filistin resmî haber ajansı WAFA’ya dayandırdığı habere göre, saldırıda ölenlerin çoğu çocuk ve kadın.

Sağlık kaynakları, saldırıdan sonraki ilk saatlerde ambulans ve sivil savunma ekiplerinin 20 kişinin cansız bedenine ulaştığını, enkaz altında kalanların çıkarılması için ise çalışmaların sürdüğünü aktardı.

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Bir gazeteci de öldü

Öte yandan, İsrail savaş uçaklarının, Cibaliya el-Beled bölgesine düzenlediği bir diğer bombardımanda gazeteci Abullah el-Neccar hayatını kaybetti.

Cibaliya, Beyt Lahiya ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi çevresindeki bölgelere düzenlenen yoğun topçu atışları sonucunda da Filistinlilerden ölenler ve yaralananlar oldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, dün (18 Mayıs) yaptığı açıklamada, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103’ü çocuk, 9 bin 849’u kadın olmak üzere 35 bin 386 Filistinlinin öldürüldüğünü, 79 bin 366 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

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İsrail ordusundan açıklama

İsrail ordusu ise Gazze Şeridi’nin güneyindeki çatışmalarda iki askerinin öldüğünü, biri subay dört askerinin ağır şekilde yaralandığını bildirdi.

Aynı çatışmada Givati ​​Tugayı’ndan biri subay üç askerin, Gazze Şeridi’nin güneyindeki bir başka çatışmada da Muharebe Mühendislik Taburu ‘5832’den bir yedek askerin ağır şekilde yaralandığı kaydedildi.

Gazze Şeridi’ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana öldürülen İsrail askeri sayısı 630’a yükseldi. (TY)

Filistin-İsrail Savaşı Gazze Şeridi israil ordusu filistinli gazeteciler
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/haber/istanbul-da-kitlesel-eylem-nakba-bitecek-filistin-halki-geri-donecek-295465
“İsrail, alıkoyduğu Filistinlilere işkence yapıyor”
15 Mayıs 2024
/haber/israil-alikoydugu-filistinlilere-iskence-yapiyor-295398
Filistin İstatistik Kurumu’ndan “Nekbe” raporu
13 Mayıs 2024
/haber/filistin-istatistik-kurumundan-nekbe-raporu-295332
Tokyo'dan Filistin'e destek: Ateşkes hemen şimdi
11 Mayıs 2024
/haber/tokyo-dan-filistin-e-destek-ateskes-hemen-simdi-295299
BM: Yaklaşık 110 bin Filistinli Refah'tan ayrıldı
10 Mayıs 2024
/haber/bm-yaklasik-110-bin-filistinli-refah-tan-ayrildi-295261
Sınır kapıları kapalı, Filistinliler açlık tehlikesiyle karşı karşıya
10 Mayıs 2024
/haber/sinir-kapilari-kapali-filistinliler-aclik-tehlikesiyle-karsi-karsiya-295235
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/haber/gazze-deki-toplu-mezarlardan-520-filistinlinin-cesedi-cikarildi-295169
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/haber/tarim-alanlari-yok-edilen-filistinliler-bahcelerinde-uretim-yapiyor-294986
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