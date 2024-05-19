İsrail ordusu mülteci kampını vurdu: En az 20 ölü

İsrail ordusunun, dün gece Gazze Şeridi’nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı’ndaki bir yerleşim alanını hedef alması sonucu en az 20 kişi hayatını kaybetti, onlarca Filistinli yaralandı.

Anadolu Ajansı’nın Filistin resmî haber ajansı WAFA’ya dayandırdığı habere göre, saldırıda ölenlerin çoğu çocuk ve kadın.

Sağlık kaynakları, saldırıdan sonraki ilk saatlerde ambulans ve sivil savunma ekiplerinin 20 kişinin cansız bedenine ulaştığını, enkaz altında kalanların çıkarılması için ise çalışmaların sürdüğünü aktardı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

Bir gazeteci de öldü

Öte yandan, İsrail savaş uçaklarının, Cibaliya el-Beled bölgesine düzenlediği bir diğer bombardımanda gazeteci Abullah el-Neccar hayatını kaybetti.

Cibaliya, Beyt Lahiya ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi çevresindeki bölgelere düzenlenen yoğun topçu atışları sonucunda da Filistinlilerden ölenler ve yaralananlar oldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, dün (18 Mayıs) yaptığı açıklamada, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103’ü çocuk, 9 bin 849’u kadın olmak üzere 35 bin 386 Filistinlinin öldürüldüğünü, 79 bin 366 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

17 ülkeden 36 medya kuruluşu Filistinli gazeteciler için İsrail'e çağrı yaptı

İsrail ordusundan açıklama

İsrail ordusu ise Gazze Şeridi’nin güneyindeki çatışmalarda iki askerinin öldüğünü, biri subay dört askerinin ağır şekilde yaralandığını bildirdi.

Aynı çatışmada Givati ​​Tugayı’ndan biri subay üç askerin, Gazze Şeridi’nin güneyindeki bir başka çatışmada da Muharebe Mühendislik Taburu ‘5832’den bir yedek askerin ağır şekilde yaralandığı kaydedildi.

Gazze Şeridi’ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana öldürülen İsrail askeri sayısı 630’a yükseldi. (TY)