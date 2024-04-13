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DÜNYA
Yayın Tarihi: 13 Nisan 2024 10:09
 ~ Son Güncelleme: 13 Nisan 2024 10:18
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İsrail ordusu Lübnan’ın güneyine hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki dağlık bölgelere savaş uçaklarıyla saldırı düzenledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsrail ordusu Lübnan’ın güneyine hava saldırısı düzenledi
*Fotoğraf: AA

Lübnan resmi ajansı NNA’da yayımlanan habere göre İsrail'e ait savaş uçakları, Rihan Dağlarındaki 2 bölgeye saldırdı.

AA'nın haberine göre; hedef alınan bölgeye  füze fırlatıldığı kaydedildi.

İsrail’den saldırı açıklaması

İsrail ordusu yaptığı açıklamada Rihan’da gerçekleştirilen saldırıda Hizbullah’a ait hedeflerin vurulduğunu öne sürdü.

Hizbullah’tan ise henüz açıklama yapılmadı.

Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı
Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı
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KRONOLOJİ
İsrail-Filistin Sorununun Tarihçesi: 1897'den 2022'ye
7 Aralık 2017

(RT)

İsrail Lubnan Hizbullah
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