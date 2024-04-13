İsrail ordusu Lübnan’ın güneyine hava saldırısı düzenledi
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki dağlık bölgelere savaş uçaklarıyla saldırı düzenledi.
Lübnan resmi ajansı NNA’da yayımlanan habere göre İsrail'e ait savaş uçakları, Rihan Dağlarındaki 2 bölgeye saldırdı.
AA'nın haberine göre; hedef alınan bölgeye füze fırlatıldığı kaydedildi.
İsrail’den saldırı açıklaması
İsrail ordusu yaptığı açıklamada Rihan’da gerçekleştirilen saldırıda Hizbullah’a ait hedeflerin vurulduğunu öne sürdü.
Hizbullah’tan ise henüz açıklama yapılmadı.
Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı
Bugün 09:57
KRONOLOJİ
İsrail-Filistin Sorununun Tarihçesi: 1897'den 2022'ye
7 Aralık 2017
(RT)
ilgili haberler
ilgili haberler