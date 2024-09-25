İsrail ordusu, Lübnan’a kara saldırısı için hazırlık yapıyor

İsrail ordusunun, “Kuzeyin Okları” adını verdiği Lübnan’a yönelik saldırılarında “yeni bir aşamaya girdiklerini” belirten Kuzey Komutanı Ori Gordin, “Kara harekâtına çok güçlü bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor” dedi.

Times of Israel gazetesinde yer alan habere göre, Gordin, Lübnan’a kara saldırısının canlandırıldığı dünkü tatbikatı takip etti.

23 Eylül’de başlayan hava saldırılarıyla Hizbullah’a “önemli bir darbe” indirdiklerini ileri süren Gordin, bölgede “güvenlik durumunu değiştirmeleri gerektiğini” ve İsrail ordusunun Lübnan’a olası kara saldırısına “güçlü şekilde” hazır olması gerektiğini kaydetti.

İsrail’in Lübnan saldırılarında üçüncü gün: 500 bin kişi yerinden edildi

Lübnan sınırına asker takviyesi

Öte yandan, İsrail ordusu, Lübnan’a olası kara saldırısı öncesi yedek askerlerden oluşan iki tugayı ülkenin kuzeyine konuşlandırma kararı aldı.

Ordudan yapılan açıklamada, durum değerlendirmesi sonucu yedek askerlerden oluşan 2 tugayın İsrail’in kuzeyinde “operasyonel görevler için” göreve çağırıldığı belirtildi.

Bu adımın “Hizbullah ile mücadeleye devam edilmesi ve yerinden edilen İsraillilerin evlerine dönüşü için gerekli şartların oluşturulmasını sağlayacağı” ileri sürüldü.

BM: Orta Doğu yeni bir yerinden edilme krizini kaldıramaz

İsrail’in Lübnan saldırıları İsrail ordusu, 23 Eylül sabah saatlerinden itibaren Lübnan’ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail’in 23 Eylül itibariyle ülkeye yönelik artan hava saldırılarında 581 kişi öldü. Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut’a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor. Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, saldırılar nedeniyle 500 bin Lübnanlının yerinden edildiğini açıkladı. Bu durum, 5,49 milyonluk Lübnan nüfusunun yaklaşık yüzde 10’unun ülke içinde mülteci konumuna düştüğü anlamına geliyor.

(VC)