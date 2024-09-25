ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 25 Eylül 2024 16:40
 ~ Son Güncelleme: 25 Eylül 2024 16:45
2 dk Okuma

İsrail ordusu, Lübnan’a kara saldırısı için hazırlık yapıyor

İsrail Ordusu Kuzey Komutanı Ori Gordin, bölgedeki “güvenlik durumunu değiştirmeleri gerektiğini” ifade etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İsrail ordusu, Lübnan’a kara saldırısı için hazırlık yapıyor
Fotoğraf: İsrail ordusu

İsrail ordusunun, “Kuzeyin Okları” adını verdiği Lübnan’a yönelik saldırılarında “yeni bir aşamaya girdiklerini” belirten Kuzey Komutanı Ori Gordin, “Kara harekâtına çok güçlü bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor” dedi.

Times of Israel gazetesinde yer alan habere göre, Gordin, Lübnan’a kara saldırısının canlandırıldığı dünkü tatbikatı takip etti.

23 Eylül’de başlayan hava saldırılarıyla Hizbullah’a “önemli bir darbe” indirdiklerini ileri süren Gordin, bölgede “güvenlik durumunu değiştirmeleri gerektiğini” ve İsrail ordusunun Lübnan’a olası kara saldırısına “güçlü şekilde” hazır olması gerektiğini kaydetti.

İsrail’in Lübnan saldırılarında üçüncü gün: 500 bin kişi yerinden edildi
İsrail’in Lübnan saldırılarında üçüncü gün: 500 bin kişi yerinden edildi
25 Eylül 2024

Lübnan sınırına asker takviyesi

Öte yandan, İsrail ordusu, Lübnan’a olası kara saldırısı öncesi yedek askerlerden oluşan iki tugayı ülkenin kuzeyine konuşlandırma kararı aldı.

Ordudan yapılan açıklamada, durum değerlendirmesi sonucu yedek askerlerden oluşan 2 tugayın İsrail’in kuzeyinde “operasyonel görevler için” göreve çağırıldığı belirtildi.

Bu adımın “Hizbullah ile mücadeleye devam edilmesi ve yerinden edilen İsraillilerin evlerine dönüşü için gerekli şartların oluşturulmasını sağlayacağı” ileri sürüldü.

BM: Orta Doğu yeni bir yerinden edilme krizini kaldıramaz
BM: Orta Doğu yeni bir yerinden edilme krizini kaldıramaz
25 Eylül 2024

İsrail’in Lübnan saldırıları

İsrail ordusu, 23 Eylül sabah saatlerinden itibaren Lübnan’ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail’in 23 Eylül itibariyle ülkeye yönelik artan hava saldırılarında 581 kişi öldü.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut’a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, saldırılar nedeniyle 500 bin Lübnanlının yerinden edildiğini açıkladı. Bu durum, 5,49 milyonluk Lübnan nüfusunun yaklaşık yüzde 10’unun ülke içinde mülteci konumuna düştüğü anlamına geliyor.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
israil ordusu Hizbullah-İsrail Savaşı lübnan Hizbullah kara harekatı
ilgili haberler
İsrail saldırıları nedeniyle binlerce Lübnanlı 'güvenli' bölgelere kaçıyor
25 Eylül 2024
/haber/israil-saldirilari-nedeniyle-binlerce-lubnanli-guvenli-bolgelere-kaciyor-300037
İsrail’in Lübnan saldırılarında üçüncü gün: 500 bin kişi yerinden edildi
25 Eylül 2024
/haber/israilin-lubnan-saldirilarinda-ucuncu-gun-500-bin-kisi-yerinden-edildi-300026
İsrail’den Lübnan’ın güneyindekilere “evlerinize dönmeyin” uyarısı
25 Eylül 2024
/haber/israilden-lubnanin-guneyindekilere-evlerinize-donmeyin-uyarisi-300025
Hizbullah-İsrail çatışmalarında son bir haftada yaşananlar
24 Eylül 2024
/haber/hizbullah-israil-catismalarinda-son-bir-haftada-yasananlar-300002
İsrail'den Lübnan'a yoğun hava saldırıları: En az 492 ölü
23 Eylül 2024
/haber/israil-den-lubnan-a-yogun-hava-saldirilari-en-az-492-olu-299955
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İsrail saldırıları nedeniyle binlerce Lübnanlı 'güvenli' bölgelere kaçıyor
25 Eylül 2024
/haber/israil-saldirilari-nedeniyle-binlerce-lubnanli-guvenli-bolgelere-kaciyor-300037
İsrail’in Lübnan saldırılarında üçüncü gün: 500 bin kişi yerinden edildi
25 Eylül 2024
/haber/israilin-lubnan-saldirilarinda-ucuncu-gun-500-bin-kisi-yerinden-edildi-300026
İsrail’den Lübnan’ın güneyindekilere “evlerinize dönmeyin” uyarısı
25 Eylül 2024
/haber/israilden-lubnanin-guneyindekilere-evlerinize-donmeyin-uyarisi-300025
Hizbullah-İsrail çatışmalarında son bir haftada yaşananlar
24 Eylül 2024
/haber/hizbullah-israil-catismalarinda-son-bir-haftada-yasananlar-300002
İsrail'den Lübnan'a yoğun hava saldırıları: En az 492 ölü
23 Eylül 2024
/haber/israil-den-lubnan-a-yogun-hava-saldirilari-en-az-492-olu-299955
Sayfa Başına Git